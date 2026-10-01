गोरखपुर के दिव्यांग पेंशन, राशनकार्ड और आयुष्मान भारत से महरूम!
दिव्यांगजनों से संबंधित इरफान के संपादन में मुकेश पाण्डेय की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 5:56 PM IST
गोरखपुर: केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए देशभर में कई योजनाएं चला रही है, जिसमें, एडीआईपी योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, सुगम्य भारत अभियान, छात्रवृत्ति स्कीम जैसे कई योजनाएं शामिल हैं.
इन योजनाओं के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से दिव्यांगजनों को हर महीने वित्तीय सहायता (पेंशन) और निःशुल्क कृत्रिम अंग, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि दिए जाते हैं. इसके अलावा दिव्यांगजनों को कौशल विकास, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलता है.
इसके बावजूद, गोरखपुर के दिव्यांग वर्षों से दिव्यांग पेंशन से महरूम हैं. विभाग द्वारा दिव्यांगजन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद, बैंक में उनका अकाउंट तो खुला, लेकिन उनके खाते में अब तक कोई धनराशि नहीं आई. दिव्यांग बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं, जिन्हें ट्राई साइकिल और मोटराइज्ड साइकिल की आवश्यकता है, जिसके लिए वह सालों से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन सीआरसी सेंटर उन्हें उपलब्ध नही करा रहा है.
इसके अलावा, कई दिव्यांग ऐसे भी हैं, जो यह बताने को मजबूर हैं कि अगर उन्हें सुविधा शुल्क नहीं मिला, तो उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत मेडिकल बोर्ड कम कर देगा. यही नहीं, वह राशन कार्ड से लेकर आयुष्मान भारत कार्ड और कई ऐसी सुविधाओं से भी वंचित हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए था. कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं, जो सामाजिक रूप से दबंग लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नही है.
यह सारी समस्याएं मंगलवार को उस वक्त सामने आई, जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर, दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट लगाई गई.
ईटीवी भारत की टीम दिव्यांगजनों की समस्याओं को जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची, जहां दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनने के लिए राज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा समेत बोर्ड के चार मेंबर उपस्थित थे तथा एक-एक कर दिव्यांगों की समस्याओं को सुन रहे थे और मौके पर उसका निराकरण भी कर रहे थे.
इस दौरान, चौरी-चौरा की पानमति देवी ने बताया कि कोरोना काल के बाद से उनके पति मुन्नर चलने फिरने में असमर्थ हैं. साल भर पहले उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना और पेंशन के लिए पंजीकरण भी हुआ. बैंक में खाता भी खोला गया, लेकिन अभी तक एक रुपया नहीं मिला.
पानमती ने कहा कि पैसा मिल जाता तो वह अपने पति के लिए व्हीलचेयर और जरूरी सामान लेकर उन्हें घुमातीं, जिससे उनका जीवन आसान हो जाता. पानमती कहती है कि पति के सिवा उनका कोई सहारा नहीं है. उनके पति लाठी के सहारे चलते हैं. CRC सेंटर पहुंचने के बाद उन्हें मोबाइल कोर्ट में जाने के लिए व्हीलचेयर दिया गया है.
इस दौरान दिव्यांग मित्र संघ के अध्यक्ष अक्षय कुमार भी व्हीलचेयर से मोबाइल कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि पेंशन से लेकर आयुष्मान भारत और आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड जैसी बुनयादी सुविधाएं दिव्यांगजनों को नहीं मिल रही है. दिव्यांगों के द्वारा दिव्यांग मित्र संगठन बनाकर आवाज बुलंद करने के बाद भी सुनवाई नही हो रही है, तो ऐसे में दिव्यांगों के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा.
उन्होंने बताया कि कई दबंग दिव्यांगजनों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है. शाहपुर थाना क्षेत्र से अपने दिव्यांग भाई को लेकर पहुंचे गुंजन यादव ने बताया कि उनका भाई ट्राई साइकिल चलाने में पूरी तरह सक्षम है. मोटराइज्ड साइकिल चलाकर, वह वीडियो बनाकर सीआरसी सेंटर को दे चुका है, फिर भी सालों से उसे दौड़ाया जा रहा है. मोटराइज्ड साइकिल मिलती तो उसे काफी मदद मिलती.
गोरखपुर में 26700 दिव्यांग पेंशन के लिए पंजीकृत हैं. इसमें ज्यादातर दिव्यांगजनों की समस्या यूडीआईडी कार्ड, पेंशन, बस पास, रेल पास, पारिवारिक पेंशन और कुछ मामले संपत्ति विवाद के थे, जिसका त्वरित निस्तारण किया गया. इस अवसर पर दिव्यांगजन आयुक्त भारत सरकार एस गोविंद राज, उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार, विकास त्रिवेदी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के अवर सचिव मेराजुद्दीन भी उपस्थित रहे.
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