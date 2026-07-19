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आत्मनिर्भर बन रहे दिव्यांग, गाजियाबाद में 65 दिव्यांगों को मिला स्थाई रोजगार का ठिकाना

दिव्यांगो की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निर्देश दिए कि दिव्यांगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए. इसके बाद विभाग ने विभिन्न स्थानों को चयन कर पात्र दिव्यांगों को छोटी दुकानों को संचालित करने के लिए विभागों से अनुमति दिलवाई, ताकि भविष्य में किसी भी कार्रवाई के दौरान की दुकानों को हटाया ना जाए. और दिव्यांग निर्बाध रूप से अपना व्यवसाय जारी रख सके.

दरअसल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को लगातार ऐसी शिकायती मिल रही थी कि कई दिव्यांग छोटे स्तर पर चाय नाश्ता, जनरल स्टोर, अन्य सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन निगम या अन्य एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उनकी दुकानों को भी हटा दिया जाता है. इससे उनकी आय का एकमात्र स्रोत खत्म हो जाता है और उन्हें फिर से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है. कई दिव्यांगों ने विभाग से मांग की थी कि उन्हें ऐसा स्थाई स्थान उपलब्ध कराया जाए, जहां पर बिना किसी भय के अपना व्यवसाय संचालित कर सके.

नई दिल्ली/गाजियबाद: दिव्यांगों के सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है. रोजगार के अभाव में उन्हें न केवल आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि रोजमर्रा की जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. इस पहल के तहत दिव्यांगों को स्थाई रूप से छोटी दुकान (खोखा) उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वह अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सम्मानजनक जीवन जी सके.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया, अब तक 65 दिव्यांगों को स्थाई दुकान के लिए अनुमतियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, सभी लाभार्थियों को व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां में दिलाई गई है, जिससे किसी भी विभाग द्वारा उनकी दुकानों को हटाने जाने के आशंका नहीं रहेगी. उन्होंने बताया कि विभाग को और भी आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिन पर कार्यवाही जारी है. जल्द 40 अन्य दिव्यांगों को भी दुकान के लिए अनुमतियां उपलब्ध कराई जाएगी.

दिव्यांग छोटी दुकानों को संचालित कर अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दिव्यांग छोटी दुकानों को संचालित कर अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं और हर महीने लगभग 15 हज़ार से अधिक आय अर्जित करने की संभावना है. इससे न सिर्फ दिव्यांग आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि अन्य दिव्यांगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वह भी विभिन्न प्रकार की व्यवसाय से जुड़ने में रुचि दिखाएंगे.

गाजियाबाद की काशीराम आवास योजना प्रताप विहार के निवासी 38 वर्षीय तुलसी पाल बचपन से ही 75% दिव्यांग है. पोलियो से ग्रसित होने के कारण दोनों पैर प्रभावित हो गए थे, तुलसी का लंबा इलाज चल और काफी हद तक उनका एक पैर ठीक हो गया लेकिन दूसरा पर अभी भी पोलियो से प्रभावित है, इसके बावजूद भी तुलसी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा से ही आत्मभर बनने की कोशिश करते रहे, तुलसी के दो बेटे हैं. जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए लगातार प्रयास करते रहे.

दिव्यांग जनों को रोजगार उपलब्ध करने की पहल के अंतर्गत जिलाधिकारी और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से उन्हें सिद्धार्थ विहार स्थित गौर चौक पर खोखा संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई. आज धोखे के माध्यम से अपने परिवार का सम्मान पूर्वक भरण पोषण कर रहे हैं और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सफल हुए हैं. तुलसी कहते हैं कि स्थिति चाहे कैसी भी हो कभी प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, आज आत्मनिर्भर बन अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी में सक्षम हूं, उम्मीद है कि महीने में 15 से 20 हज़ार रुपए की आय अर्जित कर लूंगा.

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