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खुशखबरी! दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल, पात्रता से लेकर आवेदन तक, इस नंबर पर मिलेगी पूरी जानकारी

इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8188976955 पर संपर्क किया जा सकता है.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:11 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा की राह में आने वाली शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए सराहनीय पहल की है. प्रयागराज जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों की 20 पात्र दिव्यांग छात्राओं को नि:शुल्क ई-ट्राईसाइकिल दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थित 'जवाहरलाल नेहरू दिव्यांग छात्र केंद्र' में जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें.

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस पहल का उद्देश्य उन छात्राओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को निरंतर बनाए रखना है, जिन्हें आवागमन की सुविधा न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. वह किसी स्कूल, कॉलेज में अध्ययनरत हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हो. प्रयागराज जनपद की छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज की तरफ से जारी UDID कार्ड / दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत स्पष्ट हो)
  • आधार कार्ड एवं आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र
  • स्कूल/कॉलेज का पहचान पत्र या शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो (जिसमें दिव्यांगता स्पष्ट प्रदर्शित होती हो)


आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

योजना का लाभ उठाने के लिए छात्राओं को एक निर्धारित प्रारूप (जिसमें नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, वार्षिक आय, दिव्यांगता का प्रतिशत, स्थायी पता, तहसील और विधानसभा का नाम) में अपना विवरण तैयार करना होगा.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेहरू सेंटर के समन्वयक प्रो. आलोक प्रसाद ने बताया कि पात्र छात्राएं समय सीमा के भीतर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर नेहरू सेंटर के कार्यालय में जमा कर सकती हैं, ताकि समय पर प्रपत्रों को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में भेजा जा सके. आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए मोबाइल नंबर 8188976955 पर संपर्क किया जा सकता है.

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