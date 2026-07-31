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खुशखबरी! दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल, पात्रता से लेकर आवेदन तक, इस नंबर पर मिलेगी पूरी जानकारी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा की राह में आने वाली शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए सराहनीय पहल की है. प्रयागराज जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों की 20 पात्र दिव्यांग छात्राओं को नि:शुल्क ई-ट्राईसाइकिल दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थित 'जवाहरलाल नेहरू दिव्यांग छात्र केंद्र' में जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें. कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? इस पहल का उद्देश्य उन छात्राओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को निरंतर बनाए रखना है, जिन्हें आवागमन की सुविधा न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. वह किसी स्कूल, कॉलेज में अध्ययनरत हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हो. प्रयागराज जनपद की छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज