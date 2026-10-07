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कोरबा कलेक्टोरेट में दिव्यांगजनों के साथ असंवेदनशीलता, ट्राईसाइकिल के लिए घंटों बैठे भूखे प्यासे

कोरबा : मेरे पापा शुगर पेशेंट है. कब से इन्हें भूख लग रही है और भी लोग यहां इंतजार में बैठे हुए हैं. नाश्ता पानी की भी व्यवस्था नहीं है. जब हम लोगों को यहां बुलाया गया है, ई- ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, सेवा करेंगे ऐसा बोला जा रहा है. तो न नाश्ता पूछा गया, ना पानी.

इसके बाद कलेक्टर के व्यस्त रहने के कारण जिला पंचायत सीईओ ने दिव्यांगों को ई-ट्राईसाइकिल वितरित किया. दिव्यांगों को भूखा बैठाए रखने की बात जब सीईओ से की गई तो उन्होंने दिव्यांगों को खाना खिलाकर ससम्मान भेजने की बात कही.आपको बता दें कि पिता के साथ उनकी बेटी रिहाना बानो भी कलेक्टोरेट पहुंची थी. जिन्होंने बताया कि वो साइकिल के लिए आए थे. उन्हें बताया गया था, फोन करके कहा गया था कि 10 बजे आ जाइए. तो सभी 10:30 बजे आ गए थे.

ये बातें दिव्यांग की बेटी रिहाना बानो ने कही है. बुधवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बुलाया था.दिव्यांगों को कलेक्टर के हाथों से ट्राईसाइकिल बांटी जानी थी.लेकिन कलेक्टर के इंतजार में दिव्यांगों को करीब 4 घंटे तक बैठना पड़ा. सुबह 10 बजे से कलेक्टोरेट में बैठे दिव्यांगों को इस दौरान ना नाश्ता मिला ना ही पानी. दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल में बैठे देख जब पूछताछ हुई तो उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची.

हमें कार्यालय में भी डेढ़ घंटे कर बैठाकर रखा गया. फिर हमें यहां सभा कक्ष के सामने लाया गया और यहां भी हम इंतजार ही कर रहे हैं. जब अधिकारी आएंगे और हमे देखेंगे और फिर हमें साइकिल देंगे. लेकिन उनके इंतजार में ही दिक्कत हो रही है. ना पानी पूछ रहे हैं. बैठे-बैठे हमारा हालत खराब हो रहा है- रिहाना बानो, दिव्यांगजन याकूब की बेटी







4 घंटे बैठे रहे दिव्यांग

ई-ट्राईसाइकिल लेने के लिए कलेक्टोरेट पहुंचे दिव्यांग याकूब खान ने बताया कि वो सुबह लगभग 10 बजे से यहां पहुंच गए हैं. फोन करके हमें बुलाया गया था.

तब से पानी का पता नाश्ता का पता, हमें भूख जोर से लग रही है. तबीयत बिगड़ रही है. कलेक्टर साहब अब आएंगे, अब आएंगे ऐसा बोला जा रहा है. जिनके आने का इंतजार हम कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है.

10 बजे से यहां आए हैं, अब तो 2 बजने वाले हैं.सभी कलेक्टर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे. हमें ट्राईसाईकिल मिलेगा. हमें यही सामने बैठने को कहा गया है.कम से कम दिव्यांगजनों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. हम पहले से ही विकलांग हैं.परेशानी और बढ़ जा रही है- याकूब खान, दिव्यांग





''1500 में गाड़ी बुक करा कर आया''

एक अन्य दिव्यांग दिलीप कुमार कटघोरा से लगभग 30 किलोमीटर का फासला तय करके समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे थे. जिन्होंने बताया कि वो कटघोरा से परिवार वालों के साथ गाड़ी बुकिंग करके ट्राईसाइकिल लेने पहुंचे हैं.

मुझे यहां पहुंचे लगभग एक घंटा बीत चुका है. लेकिन हमें बिठाकर रखा गया है. कहा जा रहा है कि अधिकारी ऊपर में हैं, आएंगे तब मिलेगा. छोटा-मोटा व्यवसाय कर सकूं, ट्राईसाइकिल के माध्यम से आना-जाना आसान हो जाएगा. इसलिए मैं यह साइकिल लेने यहां आया था. अभी मेरे आय का भी कोई साधन नहीं है- दिलीप कुमार, दिव्यांगॉ

'खाना खिलाकर ही भेजेंगे'

काफी देर इंतजार के बाद जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन मौके पर पहुंचे. जिन्होंने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी और बातचीत की. सीईओ ने बताया कि दिव्यांगजनों को एलिम्को कंपनी का ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है.ये शासन की इकलौती ऐसी ही कंपनी है. जो अच्छे क्वॉलिटी के ट्राईसाइकिल बनाती है. ट्राई साईकिल खनिज न्यास मद से दी गई है. जिसके माध्यम से प्रशासन यह दिखाना चाह रहा है कि सभी क्षेत्रों में खनिज मद जनकल्याण योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है.

सीईओ ने दिव्यांगों को दिए ट्राई साइकिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्यांगजन भी हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है, आगे भी इसी तरह से जैसे जैसे हमारे पास मांग आती रहेगी, हम लोगों को प्रदान करेंगे. एक्चुअली इनका पहले, कार्यक्रम 10 बजे से प्रस्तावित था. लेकिन कुछ चेंज के कारण वो नहीं हो पाया. 10 बजे से यहां आए हैं, वह ठीक है, लेकिन हम लंच कराके ही सभी को यहां से भेजेंगे - प्रतीक जैन, सीईओ

समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी रहे मौजूद

इस दौरान मौके पर समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक सहित पूरा अमला मौजूद था. समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने ही दिव्यांगजनों को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष के सामने ट्राईसाइकिल पर बैठने को कहा था. वो सब भी दिव्यांगजनों के साथ ही सभा कक्ष के सामने अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे. पूछताछ करने के बाद लगभग दोपहर 2 के आसपास उपसंचालक जिला पंचायत सीईओ को लेकर दिव्यांगजनों के पास पहुंचे. जानकारी है कि मीडिया के हस्तक्षेप और पूछताछ करने के बाद देर से ही सही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल दिया गया.इसके बाद सभी को लंच कराया गया.

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