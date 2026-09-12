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सीएम योगी से मिली बलिया की दिव्यांग बच्ची, इलाज़ से लेकर पढ़ाई तक हर मदद का मिला आश्वासन

सीएम ने दिव्यांग बच्ची के इलाज़ से लेकर पढ़ाई तक हर मदद का दिया आश्वासन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को बलिया की दिव्यांग बेटी रागिनी ने मुलाकात की. इस दौरान उसके माता-पिता और बलिया की भाजपा विधायक केतकी सिंह भी मौजूद रहीं. सीएम योगी ने रागिनी से आत्मीयता से बातचीत कर उसके स्वास्थ्य, पढ़ाई और परिवार की जरूरतों की जानकारी ली और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. मनियर ब्लॉक की दिघेड़ा ग्रामसभा के रानीपुर गांव की सात वर्षीय दिव्यांग रागिनी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा है. रागिनी ने स्कूल आने-जाने के लिए ट्राइसिकल की मांग की थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर बलिया के जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे दो ट्राइसिकल उपलब्ध कराईं. अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान रागिनी के इलाज, शिक्षा और परिवार के लिए आवास की व्यवस्था को लेकर भी भरोसा दिया गया. रागिनी के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और तत्काल मदद का यह प्रयास सरकार के मानवीय सरोकारों को दर्शाता है. रागिनी की मां बबिता ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनकी बेटी के पैर में दिक्कत है और इसी समस्या को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रागिनी के इलाज़ का पूरा खर्च उठाने और उसके ऑपरेशन की व्यवस्था कराने की बात कही है. साथ ही गांव की खराब सड़क बनवाने और ट्राइसिकल दिलाने के लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया.