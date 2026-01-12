ETV Bharat / state

तिल और गुड़ की खुशबू से महक उठा जमशेदपुर, जानें कितने में बिक रहा तिलकुट

बता दें की पौष माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. इस पर्व में धार्मिक मान्यताएं भी है. इधर मकर पर्व में तिल से बने लड्डू तिलकुट, बादामपट्टी, रेवड़ी और चूड़ा के अलावा दही और गुड़ की मांग रहती है. दरअसल बिहार का गया तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है. मकर पर्व से एक माह पूर्व गया से सैकड़ों की संख्या में तिलकुट बनाने वाले कारीगर झारखंड के विभिन्न जिलों में तिलकुट बनाने का काम करते हैं. उनके द्वारा बनाया गया तिलकुट का स्वाद अलग रहता है.

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में मकर संक्रांति का बाजार सज गया है. कदम कदम पर तिलकुट और लड्डू की खुशबू का अहसास हो रहा है. जानकारों का कहना है कि तिल से बना तिलकुट स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. जमशेदपुर में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट और तिल से बने अन्य चीजों का बाजार पूरी तरह से सज गया है. लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं.

पचास वर्ष से ज्यादा समय से तिलकुट बेचने वाले मेवा लाल बताते हैं कि मकर पर्व में गुड़ और चीनी से बने तिलकुट, काला और सफेद तिल का लड्डू, बादामपट्टी रेवड़ी, खजूर गुड़ के अलावा चूड़ा और मुड़ही के लड्डू की मांग बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि पूरे सीजन में लाखों का कारोबार होता है. तिलकुट बनाने के लिए बिहार से कारीगरों को बुलाते हैं. लोगों का कहना है कि मकर के दिन स्नान दान का महत्व है. इस दिन तिल का दान करते हैं और लोगों के बीच लड्डू तिलकुट बांटते भी हैं. इन सब चीजों के सेवन से कोई नुकसान नहीं है.

तिलकुट के सेवन से शरीर में बढ़ती है इम्यूनिटी

आयुर्वेद चिकित्सक डॉ पूनम कुमारी का कहना है ठंड के मौसम में तिल और खजूर गुड़ का उत्पादन ज्यादा होता है. इनके सेवन से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है. यह शरीर के लिए गर्म भी होता है. ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है. उन्होंने कहा कि चूड़ा, दही और तिल से बने खाद्य पदार्थ शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं.



मकर संक्रांति के दौरान बाजार में अलग अलग भाव में सामान बिकते हैं. जैसे सादा तिलकुट 3 सौ रुपए प्रति किलो, खोआ तिलकुट 400 रुपए प्रति किलो, ड्राई फ़्रूट तिलकुट 560 रुपए प्रति किलो, पटाली गुड़ 110 प्रति किलो, चूड़ा लड्डू 30 रुपए पैकेट, 200 ग्राम चूड़ा तिल बादाम स्पेशल लड्डू 35 रुपए पैकेट, 200 ग्राम मुड़ही लड्डू 30 रुपए पैकेट, काला और सफेद तिल लड्डू 60 रुपए पैकेट, बादामपट्टी 200 रुपए प्रति किलो, रेवड़ी 50 रुपए पैकेट, रामदाना लड्डू 30 रुपए पैकेट, चूड़ा 60 रुपए किलो, चूड़ा कतरनी 110 रुपए किलो, चूड़ा बासमती मालभोग 160 रुपए किलो उपलब्ध हैं.

