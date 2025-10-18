ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में 1 परिवार, 2 पार्टी और 3 टिकट, इस भूमिहार नेता के परिवार की चमकी किस्मत

जहानाबाद: बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आया है. जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार के परिवार के तीन सदस्यों पर तीन पार्टियों ने दांव खेला है. ऐसे में माना जा रहा है कि भूमिहार समुदाय के नेताओं को अपने पाले में करना महागठबंधन और NDA की खींचतान का परिणाम हो सकता है.

अरुण कुमार के बेटे को जदयू से टिकट: अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज को घोसी विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने उम्मीदवार बनाया है. उनका ये पहला चुनाव है. उन्होंने हाल ही में नामांकन दाखिल किया. नामांकन के दौरान क्षेत्र में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समर्थक और युवा शामिल हुए.

अरुण कुमार के भाई पर हम ने खेला दांव: डॉ. अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार को जीतनराम मांझी की पार्टी ‘हम’ ने गया जिले की टिकारी सीट से टिकट दिया है. अनिल कुमार चार बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में टिकारी से भी विधायक हैं.

भतीजा भी चुनावी रण में: इसके अलावा अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार को भी हम पार्टी ने गया जिले की अतरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है. रोमित ने भी नामांकन कर दिया है. रोमित कुमार जीतनराम मांझी के सांसद प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.