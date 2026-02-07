ETV Bharat / state

मुनस्यारी हेलीकॉप्टर किराए पर उठे सवाल, कम दूरी पर ज्यादा किराया, पढ़ें पूरी खबर

मुनस्यारी में हेलीकॉप्टर किराए की कीमतों में असमानता लोगों को खल रही है और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं.

Munsiyari Helicopter Service
मुनस्यारी हेलीकॉप्टर किराए पर उठे सवाल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 9:15 AM IST

2 Min Read
पिथौरागढ़: प्रदेश में उड़ान योजना के तहत प्रदेश के सबसे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में दो वर्ष पूर्व हैली सेवा शुरू की गई थी. लेकिन प्रदेश में संचालित हवाई सेवाओं में समान दूरी और समय के बावजूद किराये की असमानता बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं. विश्व पर्यटक स्थल हिमनगरी मुनस्यारी के लिए चल रही हेली सेवा का किराया प्रदेश के स्थानों सबसे अधिक है. जिससे स्थानीय लोगों ने हैली सेवा पर सवाल खड़े किये हैं. सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के लिए संचालित हेलीकॉप्टर दो बार किराया बढ़ाया जा चुका है. उद्घाटन के मौके पर हल्द्वानी मुनस्यारी 35 मिनट की उड़ान के लिए किराया 3625 रुपये था. अक्तूबर 2025 में पहले 4200 और फिर 5250 रुपये कर दिया गया.

इससे लंबे सफर में हल्द्वानी से 75 किलो तक यात्री वजन और 5 किलो सामान तय किराये में शामिल है. यह नियम निर्धारित सीमा से अधिक वजन होने पर 100 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त देना होगा. पिथौरागढ़ तक 50 मिनट के लिए 4200 रुपये और नौकुचियाताल से देहरादून 50 मिनट के लिए 3675 रुपये किराया है. अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ 30 मिनट की हवाई यात्रा 1575 हो जाती है. पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मुनस्यारी के लिए किराये में असमानता से आम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा मुश्किल हो गई है. मुनस्यारी होटल व्यवसायी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि मुनस्यारी के लिए भी अन्य रूटों की तरह किराया कम किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए. हेरिटेज एविएशन के जनरल मैनेजर मनीष भंडारी ने कहा कि किराए की दर केंद्र सरकार के स्तर पर तय होती है, कंपनी प्रति यात्री बहुत कम किराया ले रही है.

प्रदेश में हेली सेवा के किराये की सूची

  • देहरादून से बागेश्वर- 45 मिनट 3675 रुपए.
  • हल्द्वानी से पिथौरागढ़- 50 मिनट 4200 रुपए.
  • पिथौरागढ़ से मुनस्यारी- 30 मिनट 2625 रुपए.
  • अल्मोड़ा से पिथौरागढ़- 30 मिनट 1575 रुपए.
  • हल्द्वानी से अल्मोड़ा-30 मिनट 2625 रुपए.
  • देहरादून से टिहरी-15 मिनट 2100 रुपए.
  • देहरादून से श्रीनगर-14 मिनट 1050 रुपए.
  • हल्द्वानी से मुनस्यारी-35 मिनट 5250 रुपए.

