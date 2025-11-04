ETV Bharat / state

सर्दी में वन्यजीवों की डाइट में बदलाव: मांसाहारी को दे रहे अंडा, चिकन, तो शाकाहारी को हरा रंजका और चना दाल

सर्दी के चलते डाइट में बदलाव: वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ अरविंद माथुर ने बताया कि सर्दियों के मौसम में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वन्यजीवों की डाइट में परिवर्तन किया गया है. टाइगर, लॉयन और लेपर्ड्स को रूटिन डाइट के साथ रोजाना चिकन दिया जा रहा है. टाइगर और लॉयन के शावकों को चिकन सूप दिया जा रहा है. इसके अलावा भालू को शहद की मात्रा बढ़ा दी गई है. भालू को दूध के साथ बॉइल्ड अंडे दिए जा रहे हैं. शाकाहारी वन्यजीवों को हरा रंजका दिया जा रहा है. इसके साथ ही चना दाल खिलाई जा रही है.

जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को तेज सर्दी से बचाने के लिए वन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं. वन्यजीवों को हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट दी जा रही है. कैल्शियम, विटामिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक दवाइयां भी दी जा रही हैं. सर्दी को देखते हुए वन्यजीवों की डाइट में परिवर्तन किया गया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एंक्लोजर्स में हीटर लगाए गए हैं.

दे रहे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाईयां: उन्होंने बताया कि सीजन के हिसाब से गाजर को भी शामिल किया गया है. ताकि वन्यजीव को आयरन और विटामिन मिल सके. जैकाल, हाइना और वुल्फ को बॉइल्ड अंडा दिया जा रहा है. वन्यजीवों को आवश्यक विटामिन और प्रोटीन दिया जा रहा है. हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट के साथ ही वन्यजीवों को कैल्शियम, विटामिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं. आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने पर वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ ही वन्यजीवों के शेल्टरों को पूरी तरह से कवर किया गया है, ताकि ठंडी हवा अंदर नहीं जा सके. सुबह के समय धूप निकलने के बाद ही वन्यजीवों को एंक्लोजर से बाहर निकाला जाता है.

सर्दी से बचाव के लिए लगाए पर्दे (ETV Bharat Jaipur)

एंक्लोजर्स में लगाए हीटर: डीसीएफ विजय पाल सिंह ने बताया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव रहवास करते हैं. वन्यजीवों के एंक्लोजर्स के अंदर हीटर लगाए गए हैं. वहीं बाहर की तरफ पर्दे लगाए गए हैं. साथ ही वन्यजीवों के पिंजरों में पराल भूसा बिछाया जा रहा है और बोरियां भी लगाई जा रही हैं. ताकि तेज सर्दी से बचाव हो सके. साथ ही डाइट में भी बदलाव किया गया है. टाइगर, लॉयन, पैंथर, बफेलो को चिकन मीट दिया जा रहा है. डाइट में दो बॉइल्ड एग के साथ चिकन की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है. भालू को उबले अंडे के साथ गर्म दूध, गुड़ और पिंड खजूर दिया जा रहा है. शहद की मात्रा बढ़ाई गई है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए दाल की मात्रा बढ़ा दी गई है.

पार्क के एंक्लोजर्स में शेर (ETV Bharat Jaipur)

मगरमच्छ की घटाई डाइट: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 28 प्रजातियों के वन्यजीव रहते हैं. वन्यजीवों के खान-पान में परिवर्तन किया गया है. भालू की डाइट में शहद की मात्रा 100 ग्राम बढ़ा दी गई है और पिंड खजूर दिया जा रहा है. शक्कर की जगह गुड़ दिया जा रहा है. रोटी के साथ गर्म दूध और दो उबले अंडे दिए जा रहे हैं. लॉयन, पैंथर और टाइगर को दो-दो उबले अंडे दिए जा रहे हैं. रेप्टाइल प्रजातियों के जानवरों जैसे मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल के भोजन में कमी की गई है. क्योंकि सर्दियों में इन वन्यजीवों की पचाने की क्षमता कम हो जाती है. दिन में सभी वन्यजीवों को बारी-बारी से बाहर छोड़ा जाएगा, ताकि धूप की तपन मिल सके.