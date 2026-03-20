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नवरात्रि उपवास में कैसा हो डाइट, किन चीजों से करें परहेज

रायपुर : चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है. इस साल यह पूरे 9 दिनों तक यानी 27 मार्च तक रहेगी. ऐसे में कई लोग नवरात्र के पहले दिन पंचमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन उपवास और व्रत करते हैं. कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रहकर नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं. चैत्र नवरात्र का पर्व गर्मी के दिनों में आता है. ऐसे में नवरात्र उपवास के दौरान हमारे शरीर को हाइड्रेटेडट रखने की जरुरत होती है.

फलों की डिमांड नवरात्रि में बढ़ी

फल दुकानदार लक्ष्मण पमनानी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन केले की डिमांड ज्यादा रहती है. इसके साथ ही नवरात्रि में केला, अंगूर, तरबूज, खरबूज मुसम्मी, संतरा, नारियल पानी और आम की भी डिमांड है. फलों के दाम में कोई विशेष अंतर नहीं आया है. हरा अंगूर प्रति किलोग्राम 160 रुपए है. लाल अंगूर प्रति किलोग्राम 200 रुपए है. काला अंगूर 240 रुपए प्रति किलोग्राम है. खरबूज प्रति किलोग्राम 80 रुपए हैं. तरबूज प्रति किलोग्राम 30 रुपए हैं. संतरा प्रति किलोग्राम 100 रुपए है. एक पानी वाला नारियल 60 से 70 रुपए है. केला प्रति दर्जन 60 से 70 रुपए बिक रहा है.