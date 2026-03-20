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नवरात्रि उपवास में कैसा हो डाइट, किन चीजों से करें परहेज

नवरात्रि के दौरान उपवास में शरीर को हाईड्रेट रखना जरुरी होता है.एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे आप उपवास में खानपान रखें.

fruit price hikes in navratri
नवरात्रि उपवास में कैसा हो डाइट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 4:30 PM IST

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रायपुर : चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है. इस साल यह पूरे 9 दिनों तक यानी 27 मार्च तक रहेगी. ऐसे में कई लोग नवरात्र के पहले दिन पंचमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन उपवास और व्रत करते हैं. कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रहकर नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं. चैत्र नवरात्र का पर्व गर्मी के दिनों में आता है. ऐसे में नवरात्र उपवास के दौरान हमारे शरीर को हाइड्रेटेडट रखने की जरुरत होती है.

फलों की डिमांड नवरात्रि में बढ़ी

फल दुकानदार लक्ष्मण पमनानी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन केले की डिमांड ज्यादा रहती है. इसके साथ ही नवरात्रि में केला, अंगूर, तरबूज, खरबूज मुसम्मी, संतरा, नारियल पानी और आम की भी डिमांड है. फलों के दाम में कोई विशेष अंतर नहीं आया है. हरा अंगूर प्रति किलोग्राम 160 रुपए है. लाल अंगूर प्रति किलोग्राम 200 रुपए है. काला अंगूर 240 रुपए प्रति किलोग्राम है. खरबूज प्रति किलोग्राम 80 रुपए हैं. तरबूज प्रति किलोग्राम 30 रुपए हैं. संतरा प्रति किलोग्राम 100 रुपए है. एक पानी वाला नारियल 60 से 70 रुपए है. केला प्रति दर्जन 60 से 70 रुपए बिक रहा है.

People liking mango and grapes
आम और अंगूर को पसंद कर रहे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Demand for fruits increased during Navratri
नवरात्रि में बढ़ी फलों की डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जूस के दाम में भी हुई बढ़ोतरी जूस दुकानदार मोहन देवांगन ने बताया कि नवरात्रि के समय लोग व्रत के दौरान सभी प्रकार के फलों के जूस पीते हैं. इस बार फलों के दाम में वृद्धि होने के कारण प्रति गिलास जूस के दाम में 10 रुपए की वृद्धि हुई है. नवरात्र और गर्मी को देखते हुए लोग संतरा, मुसम्मी, पाइनएप्पल, अनार, बादाम शेक, फ्रूट शेक और फ्रूट चाट खाने के साथ ही जूस पीते हैं.
नवरात्रि उपवास में कैसा हो डाइट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संतरे का जूस प्रति ग्लास 60 रुपए, मौसंबी का प्रति गिलास जूस 60 रुपए, मिक्स फ्रूट जूस प्रति गिलास 60 रुपए, अनार का जूस प्रति ग्लास 60 रुपए, पाइनएप्पल का प्रति गिलास जूस 60 रुपए, बादाम शेक प्रति गिलास 60 रुपए, फ्रूट शेक प्रति गिलास 60 रुपए, फ्रूट चाट प्रति प्लेट 60 रुपए है- मोहन देवांगन, जूस विक्रेता

fruit price hikes in navratri
फल दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में आया उछाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेकाहारा की डाइटिशियन डॉ नेहा जैन ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में गर्मी के दिनों में जितने भी फल आते हैं उनका सेवन करने के साथ ही फलों के जूस व्रत के दौरान लिया जा सकता है. इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और वीकनेस नहीं लगेगा.

उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. कई लोग फल खाकर नहीं रह सकते ऐसे में उन्हें डाइट के रूप में साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू और सिंघाड़े के आटा का भी उपयोग करके रोटी बनाकर खाया जा सकता है- डॉ नेहा जैन, डाइटीशियन

Keep your body hydrated during fasting
उपवास में शरीर रखें हाईड्रेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपवास में तली हुई चीजों से बनाए दूरी

डॉक्टर नेहा जैन के मुताबिक उपवास के दौरान कोई भी तली और भुनी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए. गर्मी बढ़ने की वजह से यह सुपाच्य नहीं होगा. इसके साथ ही व्रत के दौरान आलू और शकरकंद का भी सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद और सेहत की दृष्टि से अच्छा है.


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