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सावन माह में उपवास के दौरान कैसा हो डाइट, जानिए क्यों नॉनवेज को करना चाहिए इग्नोर

डॉ नेहा जैन के मुताबिक सावन के महीने में धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास का महत्व तो है ही, इसके साथ ही स्वास्थ्य के नजरिए से भी उपवास रखना अच्छा माना गया है. क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है. हम लगातार मसालेदार तला भुना हुआ चीज खाते हैं. इस समय शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन एलिमेंट जम जाते हैं. इसे शरीर से बाहर निकालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. इस समय हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में ला सकते हैं.

मेकाहारा हॉस्पिटल की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि सावन महीने की शुरुआत के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होती है. इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है. बहुत सारे लोग इस दौरान उपवास करते हैं. इस दौरान कई लोग केवल सोमवार का उपवास करते हैं तो कई ऐसे होते हैं जो पूरे महीने भर उपवास रहते हैं. इस दौरान कुछ लोग एक टाइम खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे दिन फल लेकर उपवास करते हैं.

रायपुर : 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है. जो 28 अगस्त तक चलेगा. सावन के महीने में भक्त उपवास करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं. इस दौरान कुछ लोग केवल सोमवार का व्रत करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने भर का उपवास इस दौरान करते हैं. सावन के महीने में अगर आप व्रत या उपवास करते हैं, तो आपकी डाइट में क्या-क्या चीज होनी चाहिए ये जाना संवाददाता रितेश तंबोली ने. सावन माह में उपवास के फायदे

उपवास के दौरान नींबू का पानी भी लिया जा सकता है, जो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है. उपवास के दौरान फल का सेवन करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं. जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छा डिटॉक्स होती है. उपवास के समय हम राजगीर का उपयोग करते हैं. इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है. कुछ लोग इस दौरान राजगीर को दूध के साथ खाते हैं. या फिर राजगीर की रोटी बनाकर खाते हैं जो एनर्जी देने के साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है. जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं -डॉ नेहा जैन, डाइटीशियन

सात्विक आहार लेने का फायदा

उपवास के दौरान आपके दिमाग शांत रहने चाहिए. उस समय बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं. इस दौरान जब हम सात्विक आहार लेते हैं. जिसमें दूध दही फल जैसी चीज बहुत सारे विचारों से मुक्ति मिलती है.सावन के महीने में आप उपवास की शुरुआत ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. सुबह के समय तीन से चार बादाम और अखरोट के साथ उपवास की शुरुआत कर सकते हैं. सुबह 9 बजे के टाइम पर आप राजगीर को दूध के साथ ले सकते हैं. इसमें शक्कर की जगह गुड़ भी लिया जा सकता है. 10 से 11 बजे के बीच आप मिक्स फ्रूट का सेवन कर सकते हैं.







गुनगुने दूध के साथ ले दालचीनी

डाइटीशियन के मुताबिक उपवास के दौरान मिक्स फ्रूट में नाशपाती, अनार, पपीता जैसी चीजों को ऐड कर सकते हैं. लंच के समय में आप साबुदाना की खिचड़ी खा सकते हैं. साबुदाना का वड़ा तली भुनी हुई चीज अवॉइड करना चाहिए. साबुदाना की खिचड़ी के साथ आप दही लेंगे तो और भी अच्छा होगा. दोपहर के समय आप एक गिलास दूध ले सकते हैं. इसमें मखाना मिलाकर भी लिया जा सकता है. रात के समय आप कुट्टू की रोटी और उबला हुआ आलू लेते हैं तो उससे भी आपकी एनर्जी मेंटेन होगी. सोने से पहले गुनगुना दूध में दालचीनी लेते हैं तो उपवास कर सकते हैं. अपनी बॉडी को हेल्थफुल बना सकते हैं.







सावन में क्यों नहीं खाए नॉनवेज ?

सावन के महीने में नॉनवेज को खानपान में शामिल नहीं किया जाता. इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है. बारिश के दिनों में कई छोटे नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है. ऐसे में जल में रहने वाले जीव को अगर खाते हैं तो आपके शरीर में इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मार्केट में कटा हुआ जो नॉनवेज मिलता है उसे अगर लेकर आते हैं ,ऐसे में बॉडी में बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं. इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं धार्मिक नजरिये से देखें तो हम धर्म से जुड़ सकते हैं. इसके साथ ही हेल्थ के नजरिए से देखें तो आप अपनी बॉडी को इंफेक्शन से बचा सकते हैं. इस दौरान हम नॉनवेज लेते हैं तो यह बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है.





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