कैंंसर मरीजों के लिए कैसा हो डाइट प्लान?, जानिए पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से

भोजन शरीर के इलाज में मदद करता हैः कैंप की अगुवाई डाइटेटिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. नैन्सी साहनी ने की. उन्होंने मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को बताया कि कीमोथेरेपी से पहले, दौरान और बाद में क्या खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि "सही भोजन शरीर को इलाज में मदद करता है और कमजोरी को कम करता है."

चंडीगढ़: वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में कैंसर मरीजों के लिए एक खास डाइट कैंप लगाया गया. यह कैंप न्यू ओपीडी में डे-केयर कीमोथेरेपी ले रहे मरीजों के लिए आयोजित किया गया, ताकि उन्हें इलाज के दौरान सही खानपान को लेकर आसान और काम की जानकारी मिल सके.

कीमोथेरेपी के समय शरीर में ताकत की हो जाती है कमीः डॉ. नैन्सी सहनी ने बताया कि "कीमोथेरेपी के समय कई मरीजों को भूख कम लगती है, उल्टी या पेट की परेशानी होती है. ऐसे में शरीर में ताकत की कमी हो जाती है." उन्होंने कहा कि "डॉक्टर की सलाह से सही पोषण सप्लीमेंट लेने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खानपान इलाज का अहम हिस्सा है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

बीमारी और इलाज के हिसाब से तय होता है डाइटः कैंप में खानपान को लेकर फैली गलतफहमियों पर भी चर्चा की गई. मरीजों को समझाया गया कि "डर के कारण कई जरूरी चीजें खाना बंद कर देना सही नहीं है. हर मरीज के लिए उसकी बीमारी और इलाज के हिसाब से अलग डाइट होती है."

डॉक्टरों की सलाह से लें डाइटः क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख पंकज मल्होत्रा ने बताया कि "कुछ खाने-पीने की चीजें दवाओं के असर को कम कर सकती हैं. इसलिए इलाज के दौरान कुछ भी नया खाने या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछना जरूरी है."

दवाओं के साथ जरूरी है सही खानपानः कैंप में मरीजों को उनकी सेहत और इलाज के अनुसार व्यक्तिगत डाइट प्लान दिए गए. साथ ही पौष्टिक ड्रिंक्स और हल्का नाश्ता भी वितरित किया गया. इस कैंप में करीब 150 से 200 मरीज और उनके परिजन शामिल हुए. पीजीआईएमईआर की इस पहल से मरीजों को यह समझने में मदद मिली कि कैंसर के इलाज में दवाओं के साथ सही खानपान भी उतना ही जरूरी है.