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मानसून की उमस में डायबिटीज मरीजों के लिए खानपान सबसे बड़ी दवा , जानिए सुबह से रात तक कैसी हो डाइट ?

खाली पेट चाय नहीं,नाश्ते में प्रोटीन जरूरी : डाइटिशियन का कहना है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय पीने की आदत रखते हैं, लेकिन डायबिटीज मरीजों के लिए यह आदत नुकसानदायक हो सकती है. खाली पेट चाय की बजाय गुड़ फैट्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि रातभर भिगोए हुए 4 से 5 बादाम, एक अखरोट और एक सूखा खजूर सुबह चबा-चबाकर खाना चाहिए. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पाचन बेहतर होता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती.

सुबह की शुरुआत ऐसे करें : नेहा यदुवंशी के अनुसार डायबिटीज मरीजों को सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए. अगर संभव हो, तो खाली पेट कम से कम दो गिलास पानी का सेवन करना चाहिए. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और रातभर शरीर में जमा हुए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिलती है . उन्होंने बताया कि इसके बाद शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने के लिए रातभर करीब 12 घंटे भिगोई गई दालचीनी, दाना मेथी या पनीर के फूल के पानी सेवन किया जा सकता है. इनका नियमित सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने और ब्लड शुगर को काबू रखने में मददगार माना जाता है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए कैसा होना चाहिए डाइट चार्ट? जानें क्या खाएं और क्या न खाएं (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मधुमेह के मरीजों के लिए पूरे दिन की डाइट पहले से तय होनी चाहिए. अगर सही समय पर सही मात्रा में भोजन किया जाए , तो शरीर में इंसुलिन का संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ डायबिटीज से होने वाली जटिलताओं के खतरे को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने सुबह उठने से लेकर रात के भोजन तक का विस्तृत डाइट प्लान साझा किया.

जयपुर : राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश का दौर थम गया है. बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में उमस और गर्मी लगातार बढ़ रही है. मौसम में बढ़ी नमी और तापमान का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों पर देखने को मिलता है. ऐसे में नेहा यदुवंशी का कहना है कि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर सकती है. ऐसे में केवल दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित खानपान, पर्याप्त पानी और अनुशासित जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है.

डायबिटिक मरीजों के डाइट प्लान (फोटो ईटीवी भारत gfx)

इसी तरह नेहा यदुवंशी ने बताया कि भारतीय नाश्ते में ज्यादातर खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों को नाश्ते में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सूजी का उपमा या अन्य व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें पनीर मिलाएं. पोहे में मूंगफली का उपयोग करें. इसके अलावा बेसन का चीला, स्प्राउट्स, भीगे हुए काले चने और दालों से बने व्यंजन बेहतर विकल्प हैं. इससे शरीर में ग्लूकोज धीरे-धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है.

सुबह में ये करें नाशता (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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फलों को लेकर भ्रम से बचें : डाइटिशियन ने कहा कि कई डायबिटीज मरीज यह मानते हैं कि उन्हें फल नहीं खाने चाहिए, जबकि यह पूरी तरह सही नहीं है. उन्होंने बताया कि नाश्ते के बाद सीमित मात्रा में मौसमी फलों का सेवन किया जा सकता है . फलों के साथ फ्लैक्स सीड्स (अलसी), पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज) या अन्य हेल्दी सीड्स का सेवन करने से शरीर को अतिरिक्त फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और पोषक तत्व मिलते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.

दोपहर में इनका करें सेवन (फोटो ईटीवी भारत gfx)

दोपहर के भोजन में रखें संतुलन : नेहा यदुवंशी के अनुसार उत्तर भारत में अधिकांश लोग दोपहर के भोजन में केवल गेहूं की रोटी और सब्जी खाते हैं, लेकिन डायबिटीज मरीजों के लिए यह पर्याप्त नहीं है. उन्होंने बताया कि भोजन की शुरुआत सलाद से करनी चाहिए, जिसमें खीरा, टमाटर और चुकंदर अवश्य शामिल हों. सलाद पाचन बेहतर करता है और भोजन के ग्लाइसेमिक प्रभाव को कम करता है. रोटी के लिए गेहूं के बजाय जौ, ज्वार, रागी, राजगीरा और कुट्टू जैसे मोटे अनाजों का उपयोग करना चाहिए. इनका मिश्रित आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सब्जी किसी भी प्रकार की खाई जा सकती है, लेकिन आलू, अरबी और कटहल जैसी स्टार्चयुक्त सब्जियों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. घी और तेल का उपयोग प्रति व्यक्ति 10 से 15 ग्राम तक ही पर्याप्त है. भोजन के साथ दही या एक गिलास छाछ अवश्य शामिल करनी चाहिए.

मानसून में डायबिटीज मरीज रखें अपना विशेष ख्याल (फोटो ईटीवी भारत gfx)

शाम के समय क्या खाएं ? : उन्होंने बताया कि डायबिटीज मरीजों को लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए. शाम के समय भी हल्का और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है. सामान्य दूध वाली चाय और बिस्किट की जगह मोरिंगा टी, सौंफ की चाय या अदरक वाली हर्बल टी बेहतर विकल्प हैं. स्नैक्स में मखाने, भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट्स और वॉलनट्स का सेवन किया जा सकता है. इससे ऊर्जा बनी रहती है और ब्लड शुगर में अचानक उतार-चढ़ाव नहीं आता.

शाम का हेल्दी स्नेक्स (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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तरल पदार्थों का रखें विशेष ध्यान : नेहा यदुवंशी ने कहा कि गर्मी और उमस के मौसम में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी है. उन्होंने छाछ को सबसे बेहतर पेय बताया. इसमें भुना जीरा, पुदीना पाउडर, अजवाइन और हींग मिलाकर पीने से पाचन बेहतर रहता है और शरीर को प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं. बिना चीनी का नींबू पानी भी अच्छा विकल्प है. उन्होंने चेतावनी दी कि चीनी छोड़कर गुड़ या मिश्री का सेवन शुरू करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं. गर्मियों में बेल का जूस, कच्चे आम का पना और कैरी की छाछ भी सीमित मात्रा में ली जा सकती है. इसके अलावा कांच की बोतल में पुदीना, नींबू, दालचीनी, इलायची और सौंफ डालकर तैयार किया गया डिटॉक्स या इंफ्यूज वॉटर भी पूरे दिन पिया जा सकता है.

इनको करें ना (फोटो ईटीवी भारत gfx)

रात का भोजन रखें हल्का : डाइटिशियन के अनुसार रात का भोजन जितना हल्का होगा, शरीर के लिए उतना ही बेहतर रहेगा. उन्होंने वेजिटेबल खिचड़ी को सबसे अच्छा विकल्प बताया. यदि चावल खा रहे हैं तो उसमें बराबर मात्रा में दाल मिलाएं या सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें. इसके अलावा ओट्स की खिचड़ी, मल्टीग्रेन दलिया या मोटे अनाज की एक रोटी के साथ दाल और सूप भी डिनर में लिया जा सकता है. ऐसा भोजन रात के समय ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के साथ-साथ देर रात भूख लगने की समस्या भी कम करता है.

डायबिटीज मरीजों के लिए खानपान (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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नेहा यदुवंशी का कहना है कि डायबिटीज को केवल दवाइयों के सहारे नियंत्रित नहीं किया जा सकता. इसके लिए संतुलित आहार, समय पर भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और तनाव पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान उमस और गर्मी के कारण शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ऐसे मौसम में खानपान को लेकर थोड़ी भी लापरवाही ब्लड शुगर बढ़ा सकती है. इसलिए मधुमेह के मरीजों को पूरे दिन की डाइट पहले से तय रखनी चाहिए और डॉक्टर व डाइटिशियन की सलाह के अनुसार नियमित रूप से उसका पालन करना चाहिए. इससे न केवल शुगर नियंत्रित रहेगी, बल्कि मरीज लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जी सकेंगे.