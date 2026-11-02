फरीदाबाद में एम्बुलेंस के लिए 50 लाख का डीजल खरीदा, अस्पताल प्रशासन के उड़े होश, बनाई गई जांच कमेटी
Faridabad BK Hospital Diesel Scam : हरियाणा के फरीदाबाद में एंबुलेंस के नाम पर 50 लाख रुपए का डीजल खरीदने का मामला सामने आया है.
Published : November 2, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 10:53 PM IST
Faridabad BK Hospital Diesel Scam : हरियाणा के फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में महीनों से खड़ी चार एम्बुलेंसों के नाम पर करीब 50 लाख रुपए का डीजल खरीदे जाने का मामला सामने आया है. मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने 20 अक्टूबर को जांच कमेटी गठित की. कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं. सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
50 लाख रुपए का फ्यूल खरीदे जाने का अंदेशा
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस में फ्यूल कार्ड के जरिए होने वाले लेनदेन की जांच की गई. इस दौरान सामने आया कि बिना चले ही कुछ एम्बुलेंस के नाम पर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदा जा रहा था. ये सिलसिला लगातार जारी था. जांच में करीब 50 लाख रुपए का ईंधन खरीदे जाने का अंदेशा जताया गया है.
चार एम्बुलेंसों के नाम पर डीजल की एंट्रियां
विभाग के मुताबिक, HR38GV3491 और HR38GV9863 नंबर की दो एम्बुलेंस तीन से चार महीने से अस्पताल की मोर्चरी के पास खड़ी थीं. इसके बावजूद 11 अक्टूबर तक इनके फ्यूल कार्ड से डीजल भरवाने की एंट्रियां दर्ज मिलीं. वहीं HR38Z0951 और HR38GV1670 नंबर की अन्य दो एम्बुलेंस जनवरी और अगस्त से एजेंसी की वर्कशॉप में खड़ी थीं. इनके फ्यूल कार्ड से भी 16 सितंबर और 11 अक्टूबर तक डीजल भरवाने का रिकॉर्ड मिला.
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दुष्यंत चौटाला ने उठाए सवाल
मामला सामने आने के बाद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा कि नायब सरकार में अजब खेल हो रहा है, जहां खड़ी एम्बुलेंस 50 लाख रुपए का डीजल फूंक रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में रोजाना ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी. छोटे-मोटे कर्मचारियों को पकड़कर बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.
रिपोर्ट आने के बाद होगा एक्शन
NHM डायरेक्टर वीरेंद्र यादव भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं. सोमवार को बीके अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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