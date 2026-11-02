ETV Bharat / state

फरीदाबाद में एम्बुलेंस के लिए 50 लाख का डीजल खरीदा, अस्पताल प्रशासन के उड़े होश, बनाई गई जांच कमेटी

फरीदाबाद में एम्बुलेंस के लिए 50 लाख का डीजल खरीदा ( ETV Bharat )

Faridabad BK Hospital Diesel Scam : हरियाणा के फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में महीनों से खड़ी चार एम्बुलेंसों के नाम पर करीब 50 लाख रुपए का डीजल खरीदे जाने का मामला सामने आया है. मामला उजागर होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने 20 अक्टूबर को जांच कमेटी गठित की. कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं. सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

50 लाख रुपए का फ्यूल खरीदे जाने का अंदेशा