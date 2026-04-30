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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पकड़ी डीजल चोरी गैंग, ट्रक चालकों के सो जाने पर करते वारदात, तीन गिरफ्तार

पकड़े गए ​तीन आरोपी ( Courtesy - Kota Rural Police )