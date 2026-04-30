दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पकड़ी डीजल चोरी गैंग, ट्रक चालकों के सो जाने पर करते वारदात, तीन गिरफ्तार
कोटा पुलिस के अनुसार आरोपी कार से वाहनों की रेकी करते थे.
Published : April 30, 2026 at 2:55 PM IST
कोटा: कोटा ग्रामीण की कैथून पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों से डीजल चुराने वाली गैंग को पकड़ा. इस गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक को अपना निशाना बनाते थे. वे चालक के सो जाने पर फ्यूल टैंक के ढक्कन को तोड़कर डीजल चुरा लेते थे. पुलिस का कहना है कि यह गैंग कोटा और बूंदी जिले की सीमा में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि हरियाणा के कैथल जिले निवासी कंटेनर चालक गुरमेल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें बताया कि वह कंटेनर से अंबाला से नागपुर जा रहा था. एक्सप्रेसवे पर बालापुरा इंटरचेंज के नजदीक उसने गत 18 अप्रैल को कंटेनर रोका था. वह कंटेनर में ही सो गया था. पास से गुजर रहे अन्य ट्रक चालक ने बताया कि उसकी टंकी में से कुछ लोग डीजल चुरा रहे हैं. उसने बताया कि हरियाणा के जींद में 750 लीटर डीजल डलवाया था और पहले से 50 लीटर भी था, ऐसे में 800 लीटर डीजल था. आरोपियों ने कंटेनर के फ्यूल टैंक से बड़ी मात्रा में डीजल निकाल लिया था.
पढ़ें: पेट्रोल पंप से डीजल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, 4 सदस्य गिरफ्तार
तीन गिरफ्तार: कैथून थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में दीपपुरा मोड निवासी मनीष बागरी मोग्या उर्फ चिन्टू, देवली मांझी के डोटी निवासी बन्टी बागरी मोग्या और दीगोद के डूंगरज्या निवासी ललित बागरी मोग्या को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से डीजल रखने के लिए प्लास्टिक के ड्रम (पीपी) थे. साथ ही ये लोग एक कार भी उपयोग में लेते थे. जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.
पढ़ें: डीजल चोरी के दौरान टैंकर में लगी आग, हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर
कोटा–बूंदी की सीमा में मचा रहे थे आतंक: कैथून थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि अभी आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी शेष है. अभी गैंग के कुछ सदस्यों को ही पकड़ा है. लंबी दूरी पर चलने वाले वाहनों में पर्याप्त डीजल भी मिल जाता है. चालक के सो जाने पर यह वाहनों को शिकार बनाते थे. मनोज सिंह सिकरवार का कहना है कि यह लोग बालापुरा से चढ़कर कराड़िया उतर जाते थे, या फिर कराड़िया से चढ़कर जालिमपुरा उतर जाते थे. इसके अलावा जालिमपुरा से मंडावरा तक चले जाते थे. ये लोग कोटा और बूंदी जिले में वाहनों को अपना शिकार बना रहे थे. कार से ही रेकी करते थे, खड़े ट्रक को शिकार बनाया और अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते थे. कार से ही चलने के कारण इन पर शक भी नहीं होता था. ये लोग ज्यादातर मध्य रात्रि के बाद तड़के तक वारदातों को अंजाम देते थे.