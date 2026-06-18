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डीजल चोर गैंग का तांडव, सायबर सेल की मदद से पकड़े गए शातिर, 7 बदमाश मध्य प्रदेश के रहने वाले

अप्रैल 2026 से ही पुलिस और सायबर सेल की टीम शातिर चोरों के पीछे लगी थी.

BALOD
डीजल चोर गैंग का तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 6:29 PM IST

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बालोद: सायबर सेल की मदद से पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. पकड़े गए शातिर चोर शहर में घूम-घूमकर डीजल चोरी की वारदातों को अंंजाम दे रहे थे. पकड़े गए चोरों में सात मध्य प्रदेश के रहने वाले चोर भी शामिल हैं. पुलिस ने पूरी गैंग का पर्दाफाश करने के लिए पहले तो चोरों को पकड़ा फिर उस गैंग का हिस्सा बनने का नाटक कर खरीददार तक पहुंची, फिर गिरोह का खुलासा किया. पूरी कार्रवाई में सायबर सेल की टीम ने अहम भूमिका निभाई.


पकड़े गए डीजल चोर गैंग के लोग

पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो वाहन और एक ब्राउजर जहां डीजल को एकत्र किया जाता है, उसे जब्त किया है. पुलिस ने 40 जेरिकेन बरामद किया है जिसमें चोरी का डीजल ये लोग रखते थे. थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा एवं साइबर सेल प्रभारी धरम भुआर्या ने बताया कि मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट दुपाड़ा गांव डीजल चोरी करने का एक सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां पर सेंध लगाने में हमने बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने बताया कि जैसे साइबर क्राइम का गढ़ जामताड़ा है वैसे ही डीजल चोरी का गढ़ दुपाड़ा है. यहीं से गिरोह संचालित होता था, चोर अलग-अलग जगह से जेरिकेन में डीजल एकत्र करते थे फिर दलाल खरीदार को बुलाकर ब्राउजर में एकत्र डीजल उनको बेच देता था.

डीजल चोर गैंग का तांडव (ETV Bharat)



अप्रैल से पीछे लगी थी पुलिस

थाना प्रभारी ने बताया कि अप्रैल माह में ग्राम जगतरा के धान संग्रहण केंद्र से पहली बार डीजल चोरी हुई थी. इसके बाद से बालोद सहित लाटाबोड नेवारीकला इन जगहों पर लगातार डीजल चोरी हुई. जिसके बाद यह लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे. इसके बाद से वापस एक जून से यह इसी इलाके में सक्रिय थे, जिस पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी. बेमेतरा जिले में जब यह किसी नई चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इसी बीच बालोद थाना और साइबर सेल की टीम ने इनको दबोच लिया.

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