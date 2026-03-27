डीजल टैक्स फ्री, पेट्रोल पर भी एक्साइज में भारी कटौती, CM साय ने बताया ऐतिहासिक फैसला, PM का जताया आभार
ईंधन पर बड़ी राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी पर कटौती का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है. इसपर मुख्यमंत्री साय ने आभार जाताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 2:24 PM IST
रायपुर. देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए डीजल को एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, वहीं पेट्रोल पर 10 रुपये की कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर सिर्फ 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम बताया है.
सीएम साय ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पोस्ट में लिखा कि डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करना और पेट्रोल पर भारी कटौती करना केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो सीधे देश के 140 करोड़ नागरिकों को राहत पहुंचाएगा.
डीजल को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर देना और पेट्रोल पर भी 10 रुपये की कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को मात्र 3 रुपये प्रति लीटर कर देने का केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह देश के 140 करोड़ नागरिकों को सीधे राहत पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 27, 2026
इस निर्णय से देश के प्रत्येक…
हर वर्ग को मिलेगा सीधा फायदा
सीएम साय के अनुसार, इस निर्णय से देश के प्रत्येक परिवार, किसान, श्रमिक और मध्यमवर्गीय लोगों को व्यापक राहत मिलेगी. ईंधन सस्ता होने से परिवहन लागत घटेगी, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है.
वैश्विक संकट के बीच राहत भरा कदम
उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौर में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. यह निर्णय आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है.
छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (27 मार्च)
|शहर
|पेट्रोल
|डीजल
|रायपुर
|99.42
|93.37
|बिलासपुर
|100.12
|94.07
|अंबिकापुर
|100.56
|94.5
|दुर्ग
|99.7
|93.65
|जगदलपुर
|101.11
|95.06
PM की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का जिक्र
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि देशहित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
प्रधानमंत्री को जताया आभार
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है, और इस फैसले को जनहित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है.