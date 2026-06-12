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डीजल की लूट, ग्रामीणों में होड़, जानिए आखिर हुआ क्या

डीजल से भरा टैंकर साजा से कवर्धा की ओर जा रहा था. जंगलपुर गांव के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद टैंकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर पलट गया. हादसे के दौरान चालक को चोटें आईं, जबकि परिचालक सुरक्षित बताया जा रहा है.

कवर्धा : लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगलपुर गांव के पास डीजल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और पलट गया. हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि परिचालक को मामूली चोटें आई हैं. दुर्घटना के बाद टैंकर में भरा हजारों लीटर डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

टैंकर पलटने के बाद उसमें भरा डीजल सड़क और आसपास के क्षेत्र में बहने लगा. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. कई लोग डिब्बों और अन्य बर्तनों में डीजल भरकर ले जाते हुए भी दिखाई दिए. घटना का वीडियो भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

हादसे को लेकर यह भी चर्चा है कि टैंकर चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था. हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

हरकत में आया जिला प्रशासन

सूचना मिलने पर लोहारा पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने और डीजल के रिसाव से किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.