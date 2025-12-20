ETV Bharat / state

चमोली में डीजल से भरा टैंकर बीच रोड पर पलटा, हजारों लीटर फ्यूल सड़क पर बहा

चमोली में सड़क पर डीजल टैंकर पलट गया. गमीनत रही कि हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई.

DIESEL TANKER OVERTURNED
चमोली में डीजल से भरा टैंकर बीच रोड पर पलटा (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 20, 2025 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: पर्वतीय जिले चमोली के ज्योतिर्मठ में एक डीजल से भरा टैंकर सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद भारी मात्रा में डीजल सड़क पर बह गया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची ज्योतिर्मठ पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रित किया. घटना में चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं.

ज्योतिर्मठ कोतवाली पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम लगभग 5:15 बजे कोतवाली ज्योतिर्मठ को सूचना प्राप्त हुई कि पैनी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के पास एक डीजल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. सूचना मिलते ही ज्योतिर्मठ पुलिस, फायर सर्विस और अन्य सहयोगी एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंचीं.

चमोली में डीजल से भरा टैंकर बीच रोड पर पलटा (VIDEO-ETV Bharat)

पुलिस ने मौके पर पाया कि टैंकर संख्या UK 07 CC 7777 सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ा है. उक्त टैंकर में चालक समेत दो व्यक्ति सवार थे. दुर्घटना के समय टैंकर में लगभग 12 हजार लीटर डीजल भरा हुआ था, जो दुर्घटना के बाद सड़क किनारे बह रहा था.

घटनास्थल पर एक व्यक्ति बंटी पुत्र अमरपाल निवासी रामजी वाला, पोस्ट खिरनी, थाना मंडावर, बिजनौर मौजूद पाया गया. जबकि टैंकर चालक पम्मू मौके से नदारद था. इस पर पुलिस ने चालक को फोन किया. जहां चालक पम्मू ने बताया कि वह प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल चला गया है.

कोतवाल ज्योर्तिमठ देवेंद्र रावत ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि निर्माणाधीन पुल के पास सड़क निर्माण कंपनी द्वारा वाहनों के लिए बनाया गया अस्थाई रैंप केवल मिट्टी का है, जिसमें कोई भी सुरक्षा मानक (सेफ्टी बैरियर/गार्ड/सपोर्ट) मौजूद नहीं है. प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की कमी माना जा रहा है.

देवेंद्र रावत ने बताया कि पुलिस और फायर सर्विस द्वारा मौके पर सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रित किया जा गया है. डीजल रिसाव को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया है. घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई जारी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

डीजल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त
चमोली में डीजल टैंकर पलटा
DIESEL TANKER OVERTURNED IN CHAMOLI
TANKER ACCIDENT IN JYOTIRMATH
DIESEL TANKER OVERTURNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.