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डीजल की किल्लत: बस्तर में थमे ट्रकों के पहिये, लौह अयस्क की ढुलाई और परिवहन व्यवस्था पर छाया संकट

बैलाडिला ट्रक यूनियन और बस्तर परिवहन संघ के सैकड़ों से अधिक ट्रकों के पहिये थमने की कगार पर पहुंच चुके हैं.

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डीजल की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 10:50 AM IST

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जगदलपुर: बस्तर संभाग में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का असर नजर आने लगा है. आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर तक परेशान हैं. बस्तर में सबसे बड़ा परिवहन संघ मौजूद है. ये परिवहन संघ देश में कच्चे लोहे की सबसे बड़ी खदानों से आयरन और ओर जैसे खनिजों का परिवहन करता है. चूकि डीजल की किल्लत बनी हुई है, ऐसे में खदानों में लगी ट्रकों का परिचालन लगभग ठप हो चुका है.

डीजल की किल्लत की वजह से थमें ट्रकों के पहिए

डीजल की किल्लत की वजह से पिछले 3 दिनों से लौह अयस्कों की ढुलाई बंद हो चुकी है. जिसके चलते बैलाडिला ट्रक यूनियन और बस्तर परिवहन संघ के सैकड़ों से अधिक ट्रकों के पहिये थमने की कगार पर पहुंच चुके हैं. हालत ये है कि रायपुर ट्रक यूनियन की भी सैकड़ो ट्रकें डीजल की किल्लत की वजह से बस्तर के ट्रांसपोर्ट नगरों में खड़ी हैं. ट्रकों पर काम करने वाले लोगों पर भी आर्थिक संकट गहराने लगा है.

परिवहन व्यवस्था पर छाया संकट (ETV Bharat)
बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष प्रदीप पाठक का कहना है कि अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो परिवहन क्षेत्र से जुड़े ट्रांसपोर्टरों को परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि लौह अयस्क तो काफी आसानी से मिल जा रही है. लेकिन माल को समय पर पहुंचाने में परेशानी हो रही है. क्योंकि एक समय पर भरपूर डीजल नहीं मिल रही है.
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डीजल की किल्लत (ETV Bharat)

300 किलोमीटर के सफर में करीब 4-5 पेट्रोल पम्पों में लाइन लगाकर डीजल भरवाना पड़ रहा है. जिससे उपयुक्त समय भी पूर्ण हो रहा है. माइनिंग विभाग द्वारा तय समय सीमा पर माल नही पहुंचती है तो GST विभाग उस पर चालानी कार्रवाई करती है. सरकार से निवेदन है कि ऐसी समय मे उन्हें समय की राहत मिलनी चाहिए: प्रदीप पाठक, अध्यक्ष, बस्तर परिवहन संघ

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डीजल की किल्लत (ETV Bharat)

रायपुर यूनियन से माल लेकर जगदलपुर पहुंचे हुए थे. यहां से लौह अयस्क लेकर वापस रायपुर लौटना है. लेकिन डीजल की किल्लत के कारण बीते 3 दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी खड़ी करके बैठे हैं. पेट्रोल पंप में लिमिट के आधार पर ही डीजल उपलब्ध हो रहा है. अचानक से ऐसी किल्लत आ गई है, जिससे परेशानी काफी बढ़ गई है. जब तक डीजल नहीं मिलेगी गाड़ियां ऐसे ही खड़ी रहेंगी: शंकर, ट्रक ड्राइवर

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डीजल की किल्लत (ETV Bharat)

पेट्रोल पंप में पेट्रोल की सप्लाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों की भीड़ पेट्रोल पम्पों में उमड़ पड़ी है. उन्हें जितना पेट्रोल - डीजल उपलब्ध हो रहा है, उसे बेस्ट एफर्ट के साथ लोगों को वितरित किया जा रहा है: राजेंद्र पांडे, पेट्रोल पंप संचालक

दंतेवाड़ा है नवरत्न कंपनी एनएमडीसी

देश की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी की दंतेवाड़ा के किरंदुल, बैलाडिला में स्थित लौह अयस्क खदान देश की सबसे बड़ी खदानों में गिना जाता है. हर रोज लाखों टन लौह अयस्क का परिवहन सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से रायपुर और विशाखापटनम जैसे शहरों तक किया जाता है. पिछले 3 दिनों से डीजल की भारी किल्लत की वजह से माल ढुलाई प्रभावित हुई है. सैकड़ो ट्रकों के पहिये थम गए हैं.

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ट्रांसपोर्ट नगरों के साथ-साथ सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं. सबसे बुरा हाल रायपुर ट्रक यूनियन का है. यहां ट्रकें सीमेंट लेकर तो पहुंची हैं लेकिन वापस उन्हें लौह अयस्क ले जाने के लिए पेट्रोल पंपों में डीजल नहीं मिल रहा है. जिस वजह से पिछले तीन से चार दिनों से ट्रकें खड़ी कर दी गई हैं.

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