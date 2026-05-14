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डीजल की कमी का होने लगा असर, रायपुर रेल मंडल से हटाए जाएंगे लोकोमोटिव डीजल इंजन, तैयारी शुरू

रायपुर: होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी के चलते कच्चे तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है. इसका असर भारत भी पड़ रहा है. रायपुर में पेट्रोल डीजल की दिक्कतों को लेकर कई पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है. डीजल की बढ़ती किल्लत को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने इस डिवीजन में चलने वाले सभी डीजल इंजन को हटाने और संख्या में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है.

हटाए जाएंगे रेल डीजल इंजन

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, "अभी हमारे पास जो डीजल इंजन की क्षमता है, उसमें से 20 से 25% डीजल इंजन को कम करने की योजना पर काम चल रहा है. इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठक भी हुई है. इसे कम करना है यह तय है, लेकिन अभी इस पर पूर्ण निर्णय नहीं हुआ है."



