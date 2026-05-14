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डीजल की कमी का होने लगा असर, रायपुर रेल मंडल से हटाए जाएंगे लोकोमोटिव डीजल इंजन, तैयारी शुरू

कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा और किल्लत होने का असर रेलवे परिचालन पर भी पड़ने लगा है.

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हटाए जाएंगे लोकोमोटिव डीजल इंजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी के चलते कच्चे तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है. इसका असर भारत भी पड़ रहा है. रायपुर में पेट्रोल डीजल की दिक्कतों को लेकर कई पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है. डीजल की बढ़ती किल्लत को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने इस डिवीजन में चलने वाले सभी डीजल इंजन को हटाने और संख्या में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है.

हटाए जाएंगे रेल डीजल इंजन

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, "अभी हमारे पास जो डीजल इंजन की क्षमता है, उसमें से 20 से 25% डीजल इंजन को कम करने की योजना पर काम चल रहा है. इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठक भी हुई है. इसे कम करना है यह तय है, लेकिन अभी इस पर पूर्ण निर्णय नहीं हुआ है."

जो व्यवस्था अभी हमारे पास है उसमें 20 से 25 फ़ीसदी डीजल इंजन को कम किया जाएगा. युद्ध के परिणामस्वरुप डीजल की किल्लत और रायपुर डिवीजन में स्टॉक को लेकर कहा, हमारे पास तेल के स्टॉक की कोई कमी नहीं है और ना ही तेल के स्टॉक के कारण कोई परिचालन प्रभावित होगा. हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है. ऐसे में ऐसी कोई दिक्कत यहां नहीं है. लेकिन डीजल इंजन को हटाना है, इसकी योजना पहले से है. इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं: अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम

रायपुर रेल मंडल में कुल 30 डीजल (लोकोमोटिव)इंजन मौजूद

सीनियर डीसीएम ने बताया कि रायपुर रेल मंडल में कुल 30 इंजन है जिनमें से 20 से 25% डीजल इंजन को हटाना है. अगर इस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 8 डीजल इंजन को रायपुर रेल मंडल अपने दैनिक परिचालन कोटे में से हटाएगा.


ईरान और अमेरिका युद्द का असर

माना जा रहा है कि डीजल की दिक्कत को देखते हुए अब भारतीय रेलवे भी नए प्रारूप में जाने की तैयारी शुरू कर चुका है. इसको लेकर रायपुर में भी तैयारी शुरू हो गई है. रायपुर रेल मंडल में जितने डीजल इंजन है उनमें शुरुआती तौर पर 20 से 25 फ़ीसदी की कटौती करने की योजना है. इसको लेकर मंडल स्तर पर समीक्षा जारी है.

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