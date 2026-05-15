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बलौदाबाजार में पेट्रोल डीजल संकट! पंपों पर लंबी कतारें, लोग बोले, “कई जगह घूमने के बाद भी नहीं मिला पेट्रोल”

आंकड़ों के अनुसार पूरे बलौदाबाजार जिले में करीब 117 पेट्रोल पंप संचालित हैं. वहीं जिला मुख्यालय में लगभग 20 पेट्रोल पंप हैं. लेकिन इनमें से 5 से अधिक पंपों पर पेट्रोल आपूर्ति प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है. यही वजह है कि बाकी बचे पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई और स्थिति अव्यवस्थित होती दिखाई दी.

ETV भारत के संवाददाता चंद्रकांत वर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और जमीनी हालात को समझने की कोशिश की. बातचीत में लोगों की नाराजगी और परेशानी साफ दिखाई दी.

बलौदाबाजार: एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं. बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में 5 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति सामने आई है. इससे लोग घंटों तक भटकने को मजबूर हैं. शहर में सुबह से ही कई पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दीं. कुछ लोग एक पंप से दूसरे पंप तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पाया.

एक बाइक सवार ने बताया: “सुबह से तीन पंप घूम चुका हूं, हर जगह पेट्रोल खत्म बताया जा रहा है. ऑफिस जाने में देर हो गई.”

एक अन्य वाहन चालक ने कहा: “लोगों में डर है कि कहीं पूरी तरह पेट्रोल खत्म न हो जाए, इसलिए कई लोग जरूरत से ज्यादा भरवा रहे हैं.”

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अफवाहों के कारण भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है.

सांसद का दावा: पर्याप्त है पेट्रोल और गैस की आपूर्ति

इस पूरे मामले के बीच जिला प्रशासन समेत संसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं है. जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने खाद्य विभाग, गैस एजेंसियों और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की. बैठक संसद बृजमोहन अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा की मौजूदगी में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों की ओर से पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार आपूर्ति में समस्या नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर डिमांड भेजने में देरी के कारण अस्थायी विलंब हुआ है.

सांसद का दावा, पर्याप्त है पेट्रोल और गैस की आपूर्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर का सख्त संदेश

प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि:

पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहें

स्टॉक और वितरण की नियमित निगरानी हो

प्रतिदिन फील्ड निरीक्षण किया जाए

जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक पर्याप्त आपूर्ति पहुंचे

उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि किसी एजेंसी में अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जरीकेन में पेट्रोल-डीजल पर भी सख्ती

बैठक में पेट्रोल और डीजल के वितरण को लेकर नए निर्देश भी जारी किए गए. अब सामान्य परिस्थितियों में जरीकेन में पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.

हालांकि कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी गई है. यदि कोई किसान ट्रैक्टर के लिए जरीकेन में डीजल लेने आता है तो:

ट्रैक्टर के दस्तावेज दिखाने होंगे

वाहन मालिक का नाम और पता दर्ज किया जाएगा

केवल 15 से 20 लीटर तक डीजल दिया जाएगा

इसी प्रकार निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों के लिए भी संबंधित दस्तावेज और सत्यापन जरूरी होगा.

क्या अफवाहों ने बढ़ाई समस्या?

जमीनी स्तर पर कई लोग मान रहे हैं कि वास्तविक कमी से ज्यादा असर अफवाहों का पड़ रहा है. जैसे ही कुछ पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की जानकारी फैली, लोगों ने एहतियात के तौर पर ज्यादा मात्रा में पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया. इससे कुछ जगहों पर अचानक दबाव बढ़ गया और उपलब्ध स्टॉक जल्दी खत्म होने लगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी स्थिति में घबराहट में जरूरत से ज्यादा खरीदारी समस्या को और बढ़ा देती है.

पेट्रोल पंप संचालकों के सामने भी चुनौती

एक तरफ ग्राहकों की भीड़ है तो दूसरी तरफ वितरण व्यवस्था को संतुलित रखना भी चुनौती बन गया है. पेट्रोल पंप संचालकों को सीमित समय में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को संभालना पड़ रहा है. कई जगह कर्मचारियों को लगातार लोगों को समझाना पड़ रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपूर्ति जल्द सामान्य होगी.

लोगों की सबसे बड़ी मांग: स्पष्ट जानकारी

ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह रही कि उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस पंप पर पेट्रोल उपलब्ध है और कहां नहीं.लोगों का कहना है कि प्रशासन या संबंधित विभाग को नियमित अपडेट जारी करना चाहिए ताकि लोगों को बिना वजह भटकना न पड़े.



