बाईपास पर तलवार लहराकर ट्रक ड्राइवर से डीजल की लूट, वीडियो फुटेज से पुलिस कर रही जांच
जबलपुर के पाटन बाईपास क्षेत्र की घटना, डर से चालक ने दर्ज नहीं कराया FIR, फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही अपराधियों की तलाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 2:58 PM IST
जबलपुर: जबलपुर में बेखौफ बदमाशों द्वारा हरियाणा के ट्रक चालक को डरा-धमकाकर डीजल लूटने की वारदात सामने आई है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हुआ जिसमें हथियारबंद युवक वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. ट्रक हरियाणा से अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तभी बदमाशों ने डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
बदमाशों ने बीच सड़क पर ट्रक को रोक कर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डीजल लूट लिया
पाटन बायपास क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए कुछ युवकों ने एक ट्रक को अपना निशाना बनाया. इन हमलावरों में से एक के हाथ में तलवार तलवार नजर आई. बदमाशों ने बीच सड़क पर ट्रक को रोक लिया और हथियारों का प्रदर्शन करते हुए वहां दहशत फैला दी. लूट की इस वारदात के दौरान हमलावरों ने ट्रक चालक को पूरी तरह से घेर लिया था.
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सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट वीडियो में नीली शर्ट पहना एक युवक हाथ में नंगी तलवार लेकर चालक को धमकी देता नजर आ रहा है. हथियारों के डर से चालक खड़ा रहा और विरोध करने की स्थिति में नहीं था. बदमाशों ने ट्रक की टंकी से बड़ी मात्रा में करीब 200 लीटर डीजल निकाला और उसे कुप्पों में भरकर मौके से फरार हो गए. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डर से चालक ने दर्ज नहीं कराया FIR, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही अपराधियों की तलाश
मामले में जानकारी देते हुए माढ़ोताल थाने के टीआई वीरेन्द्र पवार ने कहा “ट्रक HR 56B 6929 हरियाणा के जींद जिले का था. घटना के बाद चालक ट्रक लेकर चला गया. पुलिस ने पीड़ित से बात करने की कोशिश की पर वह शिकायत दर्ज करवाने तैयार नहीं हुए. मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है.