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बाईपास पर तलवार लहराकर ट्रक ड्राइवर से डीजल की लूट, वीडियो फुटेज से पुलिस कर रही जांच

तलवार लहराकर ट्रक ड्राइवर से डीजल की लूट ( ETV Bharat )