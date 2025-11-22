ETV Bharat / state

बनारस में गंगा कैसे होगी प्रदूषण मुक्त? डीजल इंजन से फिर चलने लगीं नाव, CNG किट लगाकर भूले जिम्मेदार

Explainer में जानिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शुरू हुई मां गंगा के निर्मलीकरण और स्वच्छता की मुहिम क्यों तोड़ रही दम?

गंगा में चलने लगीं डीजल इंजन वाली बोट.
गंगा में चलने लगीं डीजल इंजन वाली बोट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:13 AM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 3:43 PM IST

8 Min Read
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से मां गंगा के निर्मलीकरण और स्वच्छता के महाअभियान की शुरुआत की थी. उन्होंने मां गंगा के बुलावे पर काशी आने की बात कहकर 2014 का चुनाव जब जीता तो नमामि गंगे योजना के साथ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई प्रयास शुरू हुए. इसके तहत बनारस सहित देश की तमाम नदियों में चलने वाली नौकाओं को डीजल इंजन की जगह सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना बनाई गई. इसकी शुरुआत भी बनारस से हुई और देश के पहले फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन को गंगा में उतारा गया.

वाराणसी में यह मेगा प्रोजेक्ट नगर निगम और गेल इंडिया के प्रयासों से शुरू हुआ. बनारस में चलने वाली 1217 नावों को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग की गई. 2021 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 2023 तक किसी तरह खिंचते रहा. अबतो महा कैंपेन ने भी दम तोड़ दिया. हालात ये हैं कि अधिकतर नावों से सीएनजी मोटर गायब हो चुके हैं और उनकी जगह एक बार फिर से डीजल इंजन नाविकों ने लगाया लिया है. जिसके धुएं से गंगा नदी के साथ जिले में प्रदूषण बढ़ रहा है. हालांकि अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में कोई कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा है.

बनारस में गंगा में बढ़ने लगा प्रदूषण. (Video Credit; ETV Bharat)

600 नावों में लगे थे सीएनजी मोटरः गेल इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि 2021 में 900 नावों को सीएसआर फंड के जरिए सीएनजी इंजन में कन्वर्ट करने की प्लानिंग शुरू की गई थी. जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम को थी, हमें सिर्फ फंड देना था. लगभग एक नाव में सीएनजी किट लगवाने का खर्च डेढ़ से 2 लाख के बीच आया था. बड़ी नावों में 2 लाख और मिडिल या छोटी नावों में लगभग डेढ़ लाख रुपए खर्च हुए थे. पहले चरण में 600 नावों में सीएनजी लगाने का काम हुआ और उसके बाद मामला धीरे-धीरे सुस्त होता गया.

गंगा में चल रही नाव से निकलता धुआं. (ETV Bharat)

2 साल फ्री मेंटिनेस खत्मः प्रवीण कुमार ने बताया कि नगर निगम को इस दिशा में पूरा प्रयास करना था. जब नगर निगम से पूछा गया कि जो सीएनजी किट लगी क्या वह पूरी तरह से कम कर रही है तो जवाब मिला कि समय के साथ मशीनरी कमजोर पड़ती है. क्योंकि कंपनी से सीएनजी किट खरीदी थी तो 2 साल का एनुअल मेंटिनेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था. 2 साल यानी 2023 तक यह किट बेहतर तरीके से काम करती रही और खराब होने पर इसकी रिपेयरिंग भी होती रही. 2023 के बाद 2024 और फिर 2025 में एनुअल मेंटिनेस खत्म होने और सीएसआर का फंड भी खत्म होने की वजह से यह पूरा प्रोजेक्ट रुक गया है.

नाव में लगी सीएनजी किट.
नाव में लगी सीएनजी किट. (ETV Bharat)

मेंटनेंस न कराकर डीजल मोटर लगा लिएः प्रवीण कुमार ने बताया कि हम नए सिरे से फिर से प्रयास कर रहे हैं और बची हुई नावों को भी सीएनजी में कन्वर्ट करने की तैयारी की जा रही है. हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सीएनजी किट नावों में लगवाई थी. लेकिन 2 साल के एनुअल मेंटिनेस के बाद किसी नाविकों ने इसके मेंटेनेंस के लिए खुद खर्च करना उचित नहीं समझा. जिसकी वजह से अब धीरे-धीरे नाविक अपनी नावों में इस किट को हटाकर डीजल इंजन लगने लगे हैं. इस पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए. गंगा में डीजल नाव के संचालन को रोकने का मकसद सिर्फ इतना था कि गंगा में खतरनाक प्रदूषण का स्तर कम हो सके. इसके लिए ही पीएम मोदी ने गंगा निर्मलीकरण अभियान के तहत डीजल नावों को हटाकर सीएनजी प्लान तैयार किया था.

गंगा नदी में चलती नावें.
गंगा नदी में चलती नावें. (ETV Bharat)

818 नावों में लगे थे सीएनजी इंजनः वाराणसी रजिस्टर्ड 1217 में से 914 नाव ऐसी है, जो डीजल इंजन से पहले संचालित होती थी. जबकि 286 नाव हाथों से संचालित हो रही थी. पहले चरण में 609 और द्वितीय चरण में यानी 23-24 में 209 में सीएनएजी किट लगाने का काम हुआ. इसके बाद भी जो डीजल नावों की संख्या थी, वहां तक यह अभियान नहीं पहुंचा. यानी इस अभियान में ही 100 से ज्यादा नावें पहले ही छूट गई, जिनमें इंजन लगा ही नहीं था.

60 से ज्यादा प्रतिशत नाव डीजल इंजन से संचालितः वर्तमान में लगभग 40% नाव इस वक्त सीएनजी, जबकि 60 से ज्यादा प्रतिशत नाव रोक के बावजूद डीजल इंजन से संचालित किया जा रहा है. जो न सिर्फ गंगा में प्रदूषण के लेवल को भी बढ़ा रहे हैं, बल्कि काला धुआं फेंककर हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं. महज 50 हजार रुपये में में मिलने वाले डीजल इंजन जनरेटर से इन नावों का संचालन रोक के बाद भी जारी है. सीएनजी में कन्वर्ट करने का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से धराशाई होता दिखाई दे रहा है.

नाव में लगा डीजल इंजन.
नाव में लगा डीजल इंजन. (ETV Bharat)

डीजल इंजन पानी और हवा के लिए खतरनाकः पर्यावरणविद डॉक्टर बीडी त्रिपाठी ने बताया कि गंगा में प्रदूषण का स्तर जलीय मानकों के अनुसार तो होता ही है. लेकिन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जैसे विषैला पदार्थ के होने की वजह से भी जल प्रदूषण होता है. डीजल इंजन हानिकारक गैस और विषैला धुंआ फेंकता है. जिसके जरिए यह खतरनाक पार्टिकल्स गंगा की ऊपरी सतह पर बैठते हैं और पानी को पोल्यूटेड करते हैं. इसका सीधा असर गंगा में रहने वाले जलीय जीवों पर पड़ता है और उन्हें सांस लेना मुश्किल होता है.

नाविकों ने नहीं दी सूचना, जांच कराई जाएगीः नगर निगम के लाइसेंस विभाग और इस मामले के प्रभारी अमित कुमार का कहना है कि जिन परिस्थितियों में इंजन लगाए गए थे और जो नियम थे, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए. जो भी नविकों ने इंजन हटाए हैं और सूचना नहीं दी है, उसकी जांच करवाई जाएगी. डीजल इंजन पर रोक है और उसे चलाना ठीक नहीं है. यदि ऐसा हो रहा है, तो जो भी जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.

घातक केमिकल गंगा में घुल रहेः बीडी त्रिपाठी ने बताया कि गंगा में जब डीजल इंजन संचालित होते हैं, तो उनसे निकलने वाले काले धुएं से घाटों की हवा भी प्रदूषित होती है. हवा में इन गैसों की उच्च आद्रता लोगों को सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति तक भी ले जा सकती है. नावों से होने वाले तेल रिसाव और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे घातक केमिकल गंगा में जाते हैं, जो पानी की गुणवत्ता को भी खराब करते हैं. डीजल इंजन से सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों तरह के प्रदूषण होते हैं. एक तरफ जहां पानी है तो दूसरी तरफ काला धुआं हवा को भी प्रदूषित करता है. इसके अलावा इंजन की तेज आवाज से जलीय जीव डरते हैं.

घाटों के किनारे खड़ी नावें.
घाटों के किनारे खड़ी नावें. (ETV Bharat)

वाराणसी की हवा खराबः वहीं, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बनारस में बीते कुछ दिनों से हवा खराब है. गंगा के आसपास के घाटों की हवा भी ठीक नहीं है. इसकी वजह डीजल नावों को भी माना जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार शहर की वायु गुणवत्ता एक्यूआई बीते कुछ दिनों से एलो जोन में है. एक्यूआई 250 करीब है, जिससे बुजुर्ग-बच्चों को परेशानी हो सकती है.

जब इंजन मुफ्त में दिया है तो रिपेयरिंग की व्यवस्था करनी चाहिएः नाविक बाबू साहनी और महेश मांझी का कहना है कि 'हमारे सामने संकट बड़ा है, हमें जब फ्री इंजन दिए गए थे तो यह नहीं बताया गया था कि उनकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी. जब इंजन मुफ्त में दिया है तो उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए. यहां पर जो रिपेयरिंग सेंटर चल रहा है, वहां जब भी खराब इंजन या उसके पार्ट्स को बनवाने जाते हैं तो पैसे लगते हैं. जबकि हमारा डीजल इंजन लो कॉस्ट मेंटेनेंस है. एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक उसमें कोई खर्च नहीं आता. इसमें कई बार ऑटोमेटिक स्टार्ट खराब हो जाता है, तो कई बार गैस सप्लाई में दिक्कत आने लगती है. ऊपर से एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन होने की वजह से नाव कहीं भी यदि बीच में रुक गए तो हमें व्यवस्था करके दूर तक लाना पड़ता है. इन दिक्कतों की वजह से हम मजबूर हैं.

Last Updated : November 22, 2025 at 3:43 PM IST

GANGA POLLUTED IN VARANASI
DIESEL ENGINE BOAT IN GANGA
CNG ENGINE BOAT OPERATION STOPPED
गंगा कब होगी प्रदूषण मुक्त
WHY IS GANGA POLLUTED

