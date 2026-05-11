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नारायणपुर में डीजल संकट गहराया: चार पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म, किसानों और ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर निवास के सामने डाला डेरा

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले चार दिनों से पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत बनी हुई है.

DIESEL CRISIS IN NARAYANPUR
नारायणपुर में डीजल संकट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 12:23 PM IST

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नारायणपुर: जिले के पांच पेट्रोल पंपों में से चार पर डीजल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है, जबकि एकमात्र संचालित पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग रही हैं. सबसे ज्यादा परेशानी किसानों, ट्रैक्टर संचालकों, माइंस परिवहन और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को हो रही है. डिब्बों में डीजल नहीं मिलने से नाराज किसान और ट्रैक्टर चालक डिब्बे लेकर कलेक्टर निवास पहुंच गए.

डीजल संकट से कृषि और परिवहन व्यवस्था प्रभावित

नारायणपुर जिले में अचानक गहराए डीजल संकट ने आम जनजीवन से लेकर कृषि और परिवहन व्यवस्था तक को प्रभावित कर दिया है. एकमात्र पेट्रोल पंप पर डीजल लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. सुबह से लेकर देर रात तक वाहन चालक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

नारायणपुर में डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

चार दिनों से डीजल नहीं मिलने से हमारी ट्रक खड़ी है. हर रोज बुलाते हैं लेकिन डीजल नहीं दे रहे हैं. गाड़ी में डीजल नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे लाएंगे. ये लोग गाड़ी लाने बोल रहे हैं -रोशन कुमार, ट्रक संचालक

खेतों में ट्रैक्टर से जुताई का काम रुका

सबसे ज्यादा प्रभावित किसान वर्ग हो रहा है. हाल ही में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद खेतों की जुताई का काम शुरू होना था, लेकिन ट्रैक्टरों में डीजल नहीं होने के कारण कृषि कार्य ठप पड़ने की स्थिति में पहुंच गया है. किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में डीजल की कमी से उनकी पूरी तैयारी प्रभावित हो रही है.

DIESEL CRISIS IN NARAYANPUR
डस्टबिन पर लिखा डीजल पेट्रोल नहीं है (ETV Bharat Chhattisgarh)

खेती करने में बहुत दिक्कत हो रही है. खेती का सीजन होने के कारण डीजल लेने आए लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है -धनेश उसेंडी, ग्रामीण कृषक

कैन में डीजल नहीं देने से कलेक्टर निवास पहुंचे नाराज लोग

डीजल नहीं मिलने से नाराज किसान और ट्रैक्टर संचालक डिब्बे लेकर कलेक्टर निवास पहुंच गए. उनका कहना है कि पेट्रोल पंप संचालक डिब्बों में डीजल देने से मना कर रहे हैं और कलेक्टर की अनुमति लाने की बात कह रहे हैं. इसी वजह से ग्रामीण और किसान अपनी समस्या सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर आवास पहुंचे. हालांकि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद लोगों ने बाहर ही डेरा डाल दिया.

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डीजल के लिए कैन के साथ कलेक्टर निवास के बाहर ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीजल नहीं मिलने से बहुत परेशान है. डिब्बे में भी नहीं दे रहे हैं. मेरे पास बोलेरो है. पेट्रोल पंप का कोई फायदा ही नहीं है. पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाओ- ग्रामीण, बोलेरो संचालक

डीजल नहीं दे रहे हैं. डिब्बे में डीजल नहीं दे रहे हैं. हम खेत कैसे जोताई करेंगे. 40 से 50 किलोमीटर दूर से हम आए है. खेती किसानी प्रभावित हो रहा है. -धन सिंह, ट्रैक्टर संचालक, शांति नगर नारायणपुर

ग्रामीणों ने बताया कि कई छोटे व्यापारी गन्ना जूस मशीन जैसे उपकरण डीजल से चलाते हैं. ऐसे उपकरणों को पेट्रोल पंप तक लाना संभव नहीं होता, इसलिए वे डिब्बों में डीजल लेकर जाते हैं. इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कई ट्रैक्टर खेतों में ही खड़े रहते हैं और उन्हें 30 से 50 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप तक लाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है. कई बार ट्रैक्टरों में डीजल पूरी तरह खत्म हो जाता है, ऐसे में डिब्बों के माध्यम से ही गांव तक डीजल पहुंचाया जाता है.

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नारायणपुर में डीजल संकट के कारण ट्रैक्टर ट्रक जेसीबी के पहिए थमे (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीजल संकट का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है. जिले में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य विकास कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं. निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन डीजल के अभाव में खड़े हो रहे हैं.

नारायणपुर जिले में डीजल नहीं दे रहे हैं. एक जगह पेट्रोल पंप में डीजल मिल रहा है, वो भी कहते हैं कि गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में तेल ही नहीं है तो कैसे लाएंगे. कलेक्टर मैडम से मिलने आए है. हल चलाने के लिए डीजल चाहिए - मानकू राम पोटाई, ग्रामीण कृषक

डीजल नहीं मिलने से कमर्शियल वाहन संचालक परेशान

वहीं माइंस परिवहन से जुड़े ट्रकों के पहिए भी थमने लगे हैं. नारायणपुर क्षेत्र में संचालित माइंस से जुड़े ट्रांसपोर्ट कार्य प्रभावित होने लगे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है. सवारी वाहन और कमर्शियल वाहन संचालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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नारायणपुर में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही डीजल आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है. खेती, परिवहन, निर्माण और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है.

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