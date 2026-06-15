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डीजल संकट : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, किसानों ने किया चक्काजाम, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांकेर जिले में डीजल किल्लत अब गंभीर रूप लेती जा रही है. शहर के पेट्रोल पंपों में डीजल नहीं मिलने से आम लोगों के साथ-साथ किसान भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं. डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंपों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. कई लोग डब्बों के साथ घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं वाहनों की भी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. डीजल नहीं मिलने से किसानों में खासा आक्रोश है.

कांकेर : कांकेर में डीजल संकट गहराता जा रहा है. पेट्रोल पंपों में डीजल नहीं मिलने से किसान और वाहन चालक परेशान हैं. ज्ञानी चौक के पास किसानों ने चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है. किसानों का कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में डीजल की कमी उनके लिए बड़ी समस्या बन गई है. अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

खेती-किसानी का समय चल रहा है और ऐसे में डीजल की कमी से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं.हमको डर सता रहा है कि यदि जल्द डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई तो खेती का काम पिछड़ जाएगा -मिलाप राम पटेल, किसान

पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी नाराजगी के बीच किसानों ने ज्ञानी चौक के पास चक्काजाम कर दिया. आक्रोशित किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर और डीजल के डिब्बे खड़े कर यातायात बाधित कर दिया.

पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम रात से पेट्रोल पंपों में लाइन लगाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हमें डीजल नहीं मिल सका.खेती के लिए डीजल बेहद जरूरी है और यदि समय पर ईंधन नहीं मिला तो खेतों में काम प्रभावित होगा- रोशन नरेटी, किसान

किसानों ने डिब्बा रखकर किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक डीजल की व्यवस्था नहीं होती, तब तक वे सड़क पर डटे रहेंगे.वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालक का मानना है कि डीजल की कोई कमी नहीं है,लेकिन बारिश होने के कारण कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले अपने काम को निपटाना चाहते हैं,इसी के साथ किसानों को भी लग रहा है तेल नहीं मिल रहा,लेकिन ऐसा नहीं है.अनावश्यक भीड़ लगने के कारण परेशानी हो रही है. फिलहाल मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है. जिले में डीजल संकट को लेकर लोगों में चिंता और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.

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