नारायणपुर में डीजल संकट गहराया, किसान से लेकर ठेकेदार सब परेशान, पंप पर लगी डेढ़ किमी लंबी लाइन
नारायणपुर जिले में पेट्रोल डीजल संकट गहराने लगा है. एक ही पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध होने के कारण लंबी लाइन लग रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 7:08 PM IST
नारायणपुर : जिले में पिछले एक माह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. मंगलवार को एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली. इस संकट का सबसे ज्यादा असर किसानों, परिवहन व्यवसायियों, ठेकेदारों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिनका कामकाज ईंधन की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है.
लंबी लाइन के बाद भी नहीं मिल रहा तेल
नारायणपुर जिला मुख्यालय में कुल पांच पेट्रोल पंप संचालित हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि एक समय में केवल एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो पा रहा है.बाकी पेट्रोल पंपों पर अक्सर "पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं" के बोर्ड लगे दिखाई देते हैं. परिणामस्वरूप उपलब्ध पंप पर भारी भीड़ उमड़ रही है. मंगलवार को श्याम सुन्दर पेट्रोल पंप में डीजल पहुंचने की सूचना मिलते ही सोमवार शाम से ही लोग अपने वाहन लेकर लाइन में लग गए. ट्रैक्टर, बोलेरो, टिप्पर, ट्रक और जेसीबी मशीनों की लंबी कतारें सड़क पर दूर तक दिखाई दीं. केवल वाहन ही नहीं, बल्कि डीजल भरवाने के लिए लाए गए डिब्बों की भी लंबी कतारें लगी रहीं.
किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती
डीजल संकट का सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है. खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच खेतों में जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है. लेकिन डीजल नहीं मिलने के कारण कई ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं. किसानों का कहना है कि समय पर खेतों की तैयारी नहीं हो पाने से खेती प्रभावित हो रही है.यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आगामी कृषि सीजन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
निर्माण कार्य और ठेकेदारी व्यवसाय भी प्रभावित
डीजल की कमी का असर निर्माण कार्यों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. सड़क, भवन और अन्य विकास कार्यों में उपयोग होने वाली जेसीबी मशीनें और अन्य भारी वाहन डीजल के अभाव में बंद पड़े हैं. ठेकेदारों का कहना है कि मशीनों के ठप होने से निर्माण कार्यों की गति धीमी पड़ गई है. कई परियोजनाओं में देरी होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.
परिवहन और व्यापार पर भी संकट
डीजल संकट के कारण परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. मालवाहक वाहनों को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा है, जिससे सामानों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है. सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई प्रभावित होने से बाजारों में सामान पहुंचाने में कठिनाई हो रही है. इससे व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ रही हैं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
पुलिस ने संभाली स्थिति
एक ही पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने के कारण व्यवस्था बनाए रखना भी चुनौती बन गया है. कई बार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की सहायता लेनी पड़ रही है. लोगों में डीजल प्राप्त करने की होड़ के चलते अव्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है.
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