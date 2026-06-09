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नारायणपुर में डीजल संकट गहराया, किसान से लेकर ठेकेदार सब परेशान, पंप पर लगी डेढ़ किमी लंबी लाइन

नारायणपुर : जिले में पिछले एक माह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. मंगलवार को एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली. इस संकट का सबसे ज्यादा असर किसानों, परिवहन व्यवसायियों, ठेकेदारों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिनका कामकाज ईंधन की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है.

लंबी लाइन के बाद भी नहीं मिल रहा तेल

नारायणपुर जिला मुख्यालय में कुल पांच पेट्रोल पंप संचालित हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि एक समय में केवल एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो पा रहा है.बाकी पेट्रोल पंपों पर अक्सर "पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं" के बोर्ड लगे दिखाई देते हैं. परिणामस्वरूप उपलब्ध पंप पर भारी भीड़ उमड़ रही है. मंगलवार को श्याम सुन्दर पेट्रोल पंप में डीजल पहुंचने की सूचना मिलते ही सोमवार शाम से ही लोग अपने वाहन लेकर लाइन में लग गए. ट्रैक्टर, बोलेरो, टिप्पर, ट्रक और जेसीबी मशीनों की लंबी कतारें सड़क पर दूर तक दिखाई दीं. केवल वाहन ही नहीं, बल्कि डीजल भरवाने के लिए लाए गए डिब्बों की भी लंबी कतारें लगी रहीं.

किसान से लेकर ठेकेदार सब परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती

डीजल संकट का सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है. खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच खेतों में जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है. लेकिन डीजल नहीं मिलने के कारण कई ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं. किसानों का कहना है कि समय पर खेतों की तैयारी नहीं हो पाने से खेती प्रभावित हो रही है.यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आगामी कृषि सीजन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.