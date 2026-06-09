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बनारस में डीजल नावों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया; गंगा में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा

वाराणसी: गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए डीजल नावों की जगह इलेक्ट्रॉनिक नाव का संचालन किया जाएगा. इसकी शुरुआत सोमवार को वाराणसी में एक संस्था द्वारा की गई. इसके तहत डीजल नावों को इलेक्ट्रॉनिक नावों में कन्वर्ट करने का काम कंपनी द्वारा किया जा रहा है.

एक बड़ी कंपनी और एनर्जी कंपनी के सहयोग से 25 सीटर डीजल नाव को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक नाव में परिवर्तित किया है. इस पहल का उद्देश्य शहर में डीजल नावों को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक नावों में बदलने के लिए सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है.

इस पहल पर अपने विचार साझा करते हुए ग्रुप के महाप्रबंधक (सस्टेनेबिलिटी एवं सीएसआर) प्रभाकांत जैन ने कहा कि ग्रुप में सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी सामुदायिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का महत्वपूर्ण आधार है. इस पायलट परियोजना के माध्यम से हमने यह प्रदर्शित किया है कि स्वच्छ और प्रभावी नदी परिवहन पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ स्थानीय नाव संचालक समुदाय के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी हो सकता है.

डीजल नाव को इलेक्ट्रिक नाव में बदलने की यह सफलता गंगा तट पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. हमें उम्मीद है कि यह पहल सभी संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित करेगी और वाराणसी में सस्टेनेबल परिवहन समाधानों को अपनाने की प्रक्रिया को गति देगी, जिससे पर्यावरण, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और मल्लाह समुदाय को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा.

परियोजना की परिकल्पना सरकारी विभागों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और स्थानीय नाव संचालक समुदाय के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वाराणसी में इलेक्ट्रिक नावों को तेजी से अपनाया जा सके. डीजल चालित नावों की जगह इलेक्ट्रिक नावों का उपयोग करने से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा तथा गंगा तट का पर्यावरण अधिक स्वच्छ और सस्टेनेबल बन सकेगा.

यह इलेक्ट्रिक नाव 35 किलोवाट/घंटा की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स और अन्य आवश्यक प्रणालियों से सुसज्जित है. एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर यह नाव नदी की धारा के विपरीत दिशा में संचालन सहित लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक चल सकती है.