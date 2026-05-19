ETV Bharat / state

डीजल और पेट्रोल संकट: जरूरत मुताबिक नहीं मिल रहा गाड़ियों को तेल, सरगुजा में कई पंप हुए बंद, मुश्किल में वाहन मालिक

जरूरत मुताबिक नहीं मिल रहा गाड़ियों को तेल, सरगुजा में कई पंप हुए बंद, मुश्किल में वाहन मालिक

DIESEL AND PETROL CRISIS
ट्रकों और बसों को सिर्फ 100 लीटर डीजल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 8:08 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर/सरगुजा: ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रही नाकेबंदी के चलते, तेल और गैस सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित हुई है. सबसे ज्यादा एशियाई मुल्क हुए हैं. भारत भी उनमें से एक है. रायपुर में डीजल और पेट्रोल की किल्लत बनी हुई है. 15 मई को दावा किया गया था कि रायपुर के सभी पट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल की बराबर आपूर्ति की जाएगी. लेकिन पिछले कुछ दिनों से बस और ट्रक को तय मात्रा में डीजल बेचा जा रहा है.

ट्रकों और बसों को सिर्फ 100 लीटर डीजल

सरकार के निर्णय के तहत 1 ट्रक को केवल 100 लीटर डीजल दिया जा रहा है. ऐसी स्थिति में ट्रक एसोसिएशन और परिवहन से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबी दूरी की गाड़ियां बस्तर कोरापुट जैसे इलाकों में जाती है. वहां पहुंचने के लिए एक ट्रक को कम से कम 350 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है. जरूरत के हिसाब से डीजल की कमी आज भी महसूस की जा रही है. यह स्थिति पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में बनी हुई है.

DIESEL AND PETROL CRISIS
ट्रकों और बसों को सिर्फ 100 लीटर डीजल (ETV Bharat)

पिछले 15 दिनों से रायपुर शहर के साथ ही बस्तर के क्षेत्र में डीजल की किल्लत ट्रक वालों को महसूस हो रही है. जिसकी वजह से ट्रक वाले काफी परेशान हो रहे हैं. पिछले सप्ताह लगभग सभी पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके थे. ऐसी स्थिति में ट्रक खड़े हो गए थे. 15 मई को सरकार ने जब सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति शुरू करवाई है. उसके बाद सभी पेट्रोल पंप में डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है: दिवाकर अवस्थी,कोषाध्यक्ष, रायपुर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ

लोगों के मन में है इस बात का डर

लोगों के मन में यह भी डर बना हुआ है कि युद्ध की वजह से डीजल की आपूर्ति बंद ना हो जाए. ऐसी स्थिति में सरकार से मांग करते हैं कि जो जरूरी खाद्य पदार्थ है. उन ट्रक वालों को कम से कम 350 लीटर डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. कच्चे सामान में सब्जियों और फल के साथ ही दवाइयां भी ट्रांसपोर्टिंग होती है. नमक चना जैसी चीज भी ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है. उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा सभी बड़ी गाड़ियां जिसमें ट्रक वालों को एक बार में एक पेट्रोल पंप में केवल 100 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है. इस तरह का आदेश सरकार के द्वारा पिछले सप्ताह जारी किया गया है.

मई के पहले हफ्ते में मन मुताबिक डीजल मिल रहा था

इसके पहले तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप में एक ट्रक को जितनी आवश्यकता होती थी उतना डीजल मिल रहा था. भले ही सरकार ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति का सुचारू संचालन 15 मई से कर दिया है. बावजूद इसके बड़ी गाड़ियों में ट्रक और बस को 100 से 150 लीटर ही डीजल की आपूर्ति पेट्रोल पंप के द्वारा की जा रही है.

ट्रकों और बसों को सिर्फ 100 लीटर डीजल (ETV Bharat)

सरगुजा संभाग में तेल की किल्लत का असर

सरगुजा संभाग में भी डीजल और पेट्रोल की किल्लत का असर दिखाई पड़ने लगा है. कुछ पेट्रोल पम्प बंद हो चुके हैं तो कुछ में सिर्फ डीजल मिल रहा है. वहीं कुछ पेट्रोल पम्पों में अधिकतम 500 का ही पेट्रोल एक वाहन को दिया जा रहा है. इस पर प्रशासन ने ये कहा की पर्याप्त स्टाक है, कोई कमी नही है. सरकार के जिम्मेदार लोग भी यही आश्वासन दे रहे हैं. लेकिन पेट्रोल पंपों पर लगी लाइन और परेशान लोग इस बात के गवाह हैं कि हालात जरूर खराब हो रहे हैं.

ईटीवी भारत की टीम ने जब शहर के पेट्रोल पम्प की पड़ताल की तो पाया की शहर में कई पेट्रोल पम्प बंद हो चुके है. खुद प्रशासन के ही पुलिस विभाग का पेट्रोल पम्प बंद मिला. कई पम्प में डीजल तो मिला लेकिन पेट्रोल नही था. एक कुछ पम्प एक वाहन को सिर्फ 5 सौ का ही पेट्रोल दे रहे हैं. लेकिन कुछ पेट्रोल पम्प अभी भी पर्याप्त पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं.

मुझे बलरामपुर जिले के कुसमी जाना है. मतलब 80 किलोमीटर की यात्रा 5 सौ के पेट्रोल में तय करना है वो भी परिवार को लेकर भगवान भरोसे. आगे कहीं तेल मिला तो ठीक नहीं तो मुश्किल होगी: गाड़ी मालिक

DIESEL AND PETROL CRISIS
ट्रकों और बसों को सिर्फ 100 लीटर डीजल (ETV Bharat)

फिलहाल तो 500 का तेल मिला है. आगे जाना है, अगर आगे तेल मिला तो ठीक नहीं तो आगे की यात्रा को हम कैंसिल कर वापस लौट जाएंगे: गाड़ी मालिक

मुश्किल परिस्थितियों में जिला प्रशासन करेगी मदद-कलेक्टर

ईटीवी भारत की टीम ने ग्राहक बनकर जब एक पेट्रोल पम्प में निवेदन किया की हमको इमरजेंसी है और रायपुर तक जाना है आप ज्यादा तेल दे दीजिये तो पेट्रोल पम्प के मैनेजर ने बड़ी बात बताई. उसने कहा की वो मजबूर हैं. अगर उन्होंने 5 सौ से अधिक तेल दिया तो उनकी मशीन ऊपर से लाक कर दी जाएगी. मतलब ये निर्देश ऊपर से हैं. अगर आदेश पेट्रोलियम कंपनी का है तो सिस्टम को इसमें दिशा निर्देश जारी करना चाहिए. क्योंकी अगर किसी गंभीर मरीज को निजी वाहन से बाहर ले जाना पड़ा तो पेट्रोल की लेट लतीफी में उसकी जान भी जा सकती है. इसे लेकर प्रशासन की कोई गाइड लाइन नही है. इस मामले में सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने फोन पर चर्चा के दौरान कहा की मेडिकल इमरजेंसी के केस में उन्हें या प्रशासन के अन्य लोगो से संपर्क करने पर पेट्रोल की व्यवस्था करा दी जायेगी.

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, कांग्रेस का बेमेतरा में प्रदर्शन

पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार दोषी: कांग्रेस

डीजल की किल्लत: बस्तर में थमे ट्रकों के पहिये, लौह अयस्क की ढुलाई और परिवहन व्यवस्था पर छाया संकट

TAGGED:

RAIPUR
SURGUJA DIVISION
TRUCK ASSOCIATION CHHATTISGARH
बस्तर कोरापुट
DIESEL AND PETROL CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.