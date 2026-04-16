पलामू में बाइक और ऑटो की टक्कर में दो लोगो की मौत, ऑटो चालक फरार
पलामू में बाइक और ऑटो की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : April 16, 2026 at 8:02 AM IST
पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक बीमा एजेंट है. जबकि दूसरा बाइक सवार. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के जोरकट में एक ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भिड़त में बाइक सवार प्रदीप कुमार और ऑटो सवार संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके से ऑटो चालक फरार हो गया.
वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है.
ऑटो और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है. दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है. ऑटो चलाने वाले शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है: लालजी, थाना प्रभारी, सदर
मृतक संतोष कुमार मेदिनीनगर के हमीदगंज के रहने वाले थे. जबकि बाइक सवार प्रदीप कुमार सदर थाना क्षेत्र के सुआ कौड़िया के रहने वाले थे. जिस ऑटो पर संतोष कुमार सवार थे, वह सतबरवा से मेदिनीनगर के तरफ जा रही थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे.
ये भी पढ़ें- रांची में कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग, दोनों वाहन जलकर बर्बाद
पलामू में हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत, पांच लोग जख्मी
ट्रक ने अंचलाधिकारी की गाड़ी को मारी टक्कर, दो ऑफिसर्स जख्मी