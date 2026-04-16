ETV Bharat / state

पलामू में बाइक और ऑटो की टक्कर में दो लोगो की मौत, ऑटो चालक फरार

पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक बीमा एजेंट है. जबकि दूसरा बाइक सवार. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के जोरकट में एक ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भिड़त में बाइक सवार प्रदीप कुमार और ऑटो सवार संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके से ऑटो चालक फरार हो गया.

वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है.