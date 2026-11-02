कर्ज के दबाव में शख्स ने की आत्महत्या, परिजनों ने कलेक्शन एजेंट पर लगाया प्रताड़ना का आरोप
Died By Suicide In Darbhanga: दरभंगा में लोन के दबाव में आकर 60 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : November 2, 2026 at 2:37 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में ग्रुप लोन की वसूली को लेकर कथित मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का मामला सामने आया है. 60 वर्षीय सुरेश साहू का शव आम के बगीचे से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने ग्रुप लोन के कलेक्शन एजेंटों पर लगातार दबाव बनाने, गाली-गलौज और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र का है.
कर्ज के दबाव में की आत्महत्या
परिजनों ने बताया कि सुरेश साहू पर ग्रुप लोन की करीब 20 हजार 400 रुपये की किस्त पांच महीने से बकाया थी. इसी बकाया राशि की वसूली को लेकर कलेक्शन एजेंट लगातार उनके घर पहुंचते थे और पैसे जमा करने का दबाव बनाते थे. परिजनों का आरोप है कि वसूली के दौरान एजेंट मृतक की पत्नी और बहू के साथ गाली-गलौज तथा बदसलूकी भी करते थे.
पत्नी क्या बोलीं?
पत्नी पार्वती देवी ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही वसूली और प्रताड़ना के कारण सुरेश साहू मानसिक दबाव में थे. इसी परेशानी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली. मृतक के दामाद राकेश कुमार ने भी यही आरोप लगाए. वहीं, परिवार ने नरेश शर्मा पर उसे फंसाने और साजिशन हत्या का आरोप लगाया.
"हमारे पति को बहला-फुसलाकर ग्रुप लोन उठवा लिया. हम लोग मना करते थे. चार महीने से पैसा नहीं दिया. लोन वसूलने के लिए आता था. घर में घुसकर गाली-गलौज करता था. अंत में मेरा पति चला गया."- पार्वती देवी, मृतक की पत्नी
छानबीन में जुटी पुलिस
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
क्या बोले SHO?
बहेड़ी थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मामले में आवेदन मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि ग्रुप लोन की वसूली के दौरान कथित दबाव और प्रताड़ना के आरोपों की भी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
"जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जो दोषी पाये जाएंंगे, उनपर उचित कारवाई की जाएगी."- अमित कुमार, बहेड़ी थानाध्यक्ष
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