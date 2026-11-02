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कर्ज के दबाव में शख्स ने की आत्महत्या, परिजनों ने कलेक्शन एजेंट पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

दरभंगा में शख्स का शव बरामद ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में ग्रुप लोन की वसूली को लेकर कथित मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का मामला सामने आया है. 60 वर्षीय सुरेश साहू का शव आम के बगीचे से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने ग्रुप लोन के कलेक्शन एजेंटों पर लगातार दबाव बनाने, गाली-गलौज और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र का है.

कर्ज के दबाव में की आत्महत्या

परिजनों ने बताया कि सुरेश साहू पर ग्रुप लोन की करीब 20 हजार 400 रुपये की किस्त पांच महीने से बकाया थी. इसी बकाया राशि की वसूली को लेकर कलेक्शन एजेंट लगातार उनके घर पहुंचते थे और पैसे जमा करने का दबाव बनाते थे. परिजनों का आरोप है कि वसूली के दौरान एजेंट मृतक की पत्नी और बहू के साथ गाली-गलौज तथा बदसलूकी भी करते थे.