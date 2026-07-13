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धमतरी में बीजेपी का जबरा फैन, गाड़ी को बीजेपीमय कर सदस्यता की मांग, 43 साल तक विपक्ष में की है राजनीति

धमतरी में बीजेपी के प्रशंसक ने अपनी गाड़ी को पूरी तरह से बीजेपीमय कर लिया है.आईए जानते हैं आखिर कौन है ये जबरा फैन.

die hard BJP fan Devendra Ajmani
धमतरी में बीजेपी का जबरा फैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 12:24 PM IST

4 Min Read
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धमतरी : धमतरी में बीजेपी का जबरा फैन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.आम जिंदगी में जहां लोग कलाकारों या खिलाड़ियों को अपना आइडल मानते हैं,वहीं दूसरी ओर धमतरी निवासी देवेंद्र अजमानी ने बीजेपी और उसके नेताओं को अपना रोल मॉडल माना है. देवेंद्र अजमानी का बीजेपी के प्रति इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने पुराने स्कूटर में बीजेपी नेताओं की फोटो लगाकर पूरी गाड़ी को ही बीजेपीमय कर दिया है.

20 साल है पुरानी है गाड़ी

देवेंद्र अजमानी ने करीब 20 साल पुरानी मोपेड को ऐसा अनोखा रूप दिया है कि जहां भी वो निकलते हैं, लोग रुककर उनकी स्कूटर को देखने लगते हैं. स्कूटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी हैं.रंग-बिरंगे डिजाइन से पूरी गाड़ी को सजाया गया है. गाड़ी पर बड़े अक्षरों में लिखा है - "आपमन के संगवारी देवेंद्र अजमानी, छत्तीसगढ़ राज्य सैनानी."



पीएम नरेंद्र मोदी के हैं फैन

देवेंद्र अजमानी ने बताया कि उनकी गाड़ी 2006 मॉडल की है .इसकी कीमत अब मुश्किल से 3 हजार रुपए होगी. उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं.भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर चुके हैं, हालांकि अभी तक सदस्यता नहीं मिली है.

transforms vehicle into BJP themed
गाड़ी को बीजेपीमय कर सदस्यता की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विपक्षी दल में हुई उपेक्षा

देवेंद्र अजमानी ने बताया कि 43 वर्षों तक एक विपक्षी दल से जुड़े रहे, लेकिन वहां लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि उस पार्टी में रहते-रहते उनका पूरा कारोबार खत्म हो गया. कभी चार मेटाडोर के मालिक रहे देवेंद्र का कहना है कि एक-एक कर सभी गाड़ियां बिक गईं, मकान भी बेचना पड़ा.आज किराये के मकान में रह रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष ने उन पर गलत तरीके से पैसा कमाने का आरोप लगाया था.

धमतरी में बीजेपी का जबरा फैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगर मुझे गलत तरीके से पैसा कमाना होता तो मैं मंत्री प्रतिनिधि रहते हुए 3 हजार रुपए की पुरानी मोपेड में नहीं घूमता. मैंने अपनी गाड़ी को बीजेपी के प्रचार का माध्यम बनाया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उपमुख्यमंत्री, धमतरी महापौर रामू रोहरा और जिला बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश बैस सहित कई नेताओं की तस्वीरें लगाई हैं- देवेंद्र अजमानी, प्रशंसक बीजेपी

'नहीं बेचेंगे अपनी गाड़ी'
देवेंद्र ने बताया कि गाड़ी को नया लुक देने में करीब 5 हजार रुपये खर्च हुए हैं. उनका कहना है कि अब यह गाड़ी उनके लिए करोड़ों रुपये से भी ज्यादा कीमती हो गई है. इसलिए इसे कभी बेचना नहीं चाहते. देवेंद्र ने बताया कि वो जहां भी वह जाते हैं, लोग उनकी गाड़ी को देखकर रुक जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं.यह सब ईश्वर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हुआ है. उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि बीजेपी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना है.वहीं धमतरी नगर निगम के महापौर एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने भी देवेंद्र अजमानी की पहल की सराहना की है.

transforms vehicle into BJP themed
गाड़ी को बीजेपीमय कर सदस्यता की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मीडिया के माध्यम से इस अनोखी गाड़ी को देखा है. यह बीजेपी और उसके नेताओं के प्रति देवेंद्र का प्रेम और स्नेह दर्शाता है. देवेंद्र ने बीजेपी की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है.विकास कार्यों और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं- रामू रोहरा,महापौर

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि देवेंद्र अजमानी छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन से जुड़े रहे हैं. राज्य निर्माण के संघर्ष में जेल भी जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है. जिला अध्यक्ष से चर्चा कर जल्द ही उनकी सदस्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा. बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग इस तरह के अनूठे प्रयोग कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से खुशी की बात है.

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