थानेदार साहब ने पेश की मिसाल, कंधे पर उठाकर दिव्यांग नदीम की पूरी की 'ख्वाहिश'

कुचामनसिटी : डीडवाना से पुलिस की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. डीडवाना पुलिस थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो एक दिव्यांग युवक नदीम को अपने कंधों पर लेकर पूरे थाना परिसर का भ्रमण करवा रहे हैं. थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि नदीम जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद खुद अपनी पहचान बनाई. नदीम न केवल शिक्षित हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी हैं. थानाधिकारी ने युवाओं से नदीम से प्रेरणा लेने के साथ ही अपराध, नशा और गलत आदतों को छोड़कर कानून का पालन करने की अपील की.

डीडवाना के नजदीकी ग्राम मारवाड़ बालिया निवासी 30 वर्षीय युवक नदीम जन्म से ही दिव्यांग है. नदीम के न तो दोनों हाथ हैं, न ही दोनों पैर. कुछ दिनों पूर्व जब थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो गश्त पर थे, तब नदीम उनसे मिला और उनसे पुलिस थाना देखने की इच्छा जाहिर की. नदीम यह देखना चाहता था कि थाना कैसे संचालित होता है और पुलिस किस तरह से काम करती है. उसकी इस इच्छा को थाना अधिकारी ने स्वीकार कर उसे थाने पर आमंत्रित किया. जब नदीम थाने पहुंचा तो वह खुद थाना देखने में असमर्थ था. ऐसे में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने खुद पहल करते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे पूरा थाने का भ्रमण करवाया.