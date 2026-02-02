ETV Bharat / state

थानेदार साहब ने पेश की मिसाल, कंधे पर उठाकर दिव्यांग नदीम की पूरी की 'ख्वाहिश'

SHO ने नदीम को थाना परिसर के रिकॉर्ड रूम, कंट्रोल रूम, HM ऑफिस, शस्त्रागार, हवालात, बैरक, मेस, मालखाना आदि का भ्रमण करवाया.

नदीम को कंधे पर उठाए थानाधिकारी
नदीम को कंधे पर उठाए थानाधिकारी (सौजन्य - थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी : डीडवाना से पुलिस की एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. डीडवाना पुलिस थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो एक दिव्यांग युवक नदीम को अपने कंधों पर लेकर पूरे थाना परिसर का भ्रमण करवा रहे हैं. थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि नदीम जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद खुद अपनी पहचान बनाई. नदीम न केवल शिक्षित हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी हैं. थानाधिकारी ने युवाओं से नदीम से प्रेरणा लेने के साथ ही अपराध, नशा और गलत आदतों को छोड़कर कानून का पालन करने की अपील की.

डीडवाना के नजदीकी ग्राम मारवाड़ बालिया निवासी 30 वर्षीय युवक नदीम जन्म से ही दिव्यांग है. नदीम के न तो दोनों हाथ हैं, न ही दोनों पैर. कुछ दिनों पूर्व जब थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो गश्त पर थे, तब नदीम उनसे मिला और उनसे पुलिस थाना देखने की इच्छा जाहिर की. नदीम यह देखना चाहता था कि थाना कैसे संचालित होता है और पुलिस किस तरह से काम करती है. उसकी इस इच्छा को थाना अधिकारी ने स्वीकार कर उसे थाने पर आमंत्रित किया. जब नदीम थाने पहुंचा तो वह खुद थाना देखने में असमर्थ था. ऐसे में थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने खुद पहल करते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे पूरा थाने का भ्रमण करवाया.

कंधे पर दिव्यांग को उठाकर थानेदार ने पूरी की ख्वाहिश. (सौजन्य - थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो)

थानाधिकारी ने नदीम को अपनी इंस्पेक्टर कैप भी पहनाकर उसका सम्मान किया. उन्होंने नदीम को थाना परिसर के रिकॉर्ड रूम, कंट्रोल रूम, HM ऑफिस, शस्त्रागार, हवालात, बैरक, मेस, मालखाना आदि का भ्रमण करवाया और पुलिस की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने नदीम को बताया कि पुलिस किस प्रकार 24 घंटे एक्टिव मोड में रहती है और किस प्रकार अपराधों को रोकने व कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में काम करती है. इस दौरान नदीम भी काफी खुश और उत्साहित नजर आया. नदीम को कंधे पर बैठाने ओर उसे थाना भ्रमण करवाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

