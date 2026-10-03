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साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, डीडवाना में तीन आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से करीब एक लाख नकदी के अलावा चार लैपटॉप, 19 मोबाइल, 10 चेकबुक, 10 बैंक डायरी, 51 एटीएम कार्ड जब्त किए गए.

Cyber ​​fraud network busted
साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. डीडवाना पुलिस थाना एवं डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन आरोपी गिरफ्तार किए. इनसे चार लैपटॉप, 19 मोबाइल, 10 चेकबुक, 10 बैंक डायरी, 51 एटीएम कार्ड जब्त किए. इसके अलावा 2 पेमेंट स्केनर, 3 नोट बुक, ऑनलाइन लेनदेन से जुड़ी डायरी, विभिन्न बैंकों के स्टेटमेंट के साथ 96, 820 रुपए नकदी भी जब्त की.

डीडवाना एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि डीडवाना थाना क्षेत्र के कोलिया ग्राम में एक घर के पीछे बने बाड़े में आरोपी ऑनलाइन ठगी का गिरोह चला रहे थे. थानाधिकारी मोहन सिंह ओर डीएसटी ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी. पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह के दिनेश, धनश्याम एवं गिरधारी को गिरफ्तार किया.

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किराए के खातों में लेनदेन: एसपी शिवरान के अनुसार, पुलिस की प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि आरोपी अज्ञात लोगों को कुछ रुपए का लालच देकर बैंक खाते किराए पर लेते थे. इन खातों में ऑनलाइन ठगी की राशि डलवाते व विड्रॉ करते थे. फर्जी मोबाइल फोन व फर्जी सिम, बैंक खातों को उपयोग में लेकर फर्जी सिम से बने टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप, फेसबुक आईडी व अन्य एप के माध्यम से अनजान लोगों से धोखाधड़ी करते एवं लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करते. गिरोह ऑनलाइन गेमिंग व बुकी के जरिए भी साइबर ठगी करते थे.

करोड़ों के लेनदेन का ब्योरा: पुलिस जांच में आरोपियों से करोड़ों रुपए के लेनदेन का विवरण मिला है .पुलिस को आशंका है कि आरोपी करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड में शामिल हो सकते है. फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में कर रही है. आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है.

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CYBER GANG BUSTED IN DIDWANA
3 ACCUSED ARRESTED FOR CYBER FRAUD
CASH AND LAPTOPS SEIZED
ऑनलाइन ठगी गिरोह
CYBER ​​FRAUD GANG BUSTED

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