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नाबालिग की फोटो एडिट कर अश्लील बनाई, फिर सोशल मीडिया पर वायरल की...चचेरी बहन को 3 साल की सजा

कुचामन सिटी: डीडवाना की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की की फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में शुक्रवार को आरोपी चचेरी बहन को दोषी करार दिया. दोषी बहन को 3 वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया. विशिष्ट मामलों की कोर्ट के न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा ने सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना. अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए दोषी को अधिकतम 3 वर्ष का कारावास भुगतना होगा. मामला डीडवाना पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 311/2021 से संबंधित है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) बीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 28 दस्तावेज और 12 गवाहों के बयान पेश कर आरोपी का दोष सिद्ध किया. इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुई. फैसले के बाद विशिष्ट लोक अभियोजक बीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यह फैसला डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर बच्चों एवं महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कड़ा संदेश है. अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध सिद्ध किया. ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी से पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है.

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