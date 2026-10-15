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डीडवाना-कुचामन के 7 कस्बे और 785 गांव जल संकट से प्रभावित, 8-10 दिन में हो रही पानी की सप्लाई

पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते लोग ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले में पेयजल संकट गहरा गया है. जिले में पीने के पानी की सप्लाई 8 से 10 दिन में एक बार हो रही है. इलाकों में हालात इतने विकट हो गए हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. जिले में जल संकट की बड़ी वजह इंदिरा गांधी नहर में पानी की भारी कमी है. पंजाब में रबी फसल शुरू होने से पंजाब सरकार ने राजस्थान को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है. वहीं हनुमानगढ़-गंगानगर में किसानों के धरने के चलते नहर में पानी की आवक आधी रह गई है. डीडवाना-कुचामन जिले की अधिकांश पेयजल योजनाएं इसी नहर पर निर्भर हैं. नहर में पानी कम आने से जलदाय विभाग की टंकियां नहीं भर पा रही हैं, जिसके चलते पूरे जिले में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है.