डीडवाना-कुचामन के 7 कस्बे और 785 गांव जल संकट से प्रभावित, 8-10 दिन में हो रही पानी की सप्लाई
महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता चौधरी ने कहा- भाजपा सरकार को समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं, वो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है.
Published : October 15, 2026 at 4:23 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले में पेयजल संकट गहरा गया है. जिले में पीने के पानी की सप्लाई 8 से 10 दिन में एक बार हो रही है. इलाकों में हालात इतने विकट हो गए हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. जिले में जल संकट की बड़ी वजह इंदिरा गांधी नहर में पानी की भारी कमी है. पंजाब में रबी फसल शुरू होने से पंजाब सरकार ने राजस्थान को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है. वहीं हनुमानगढ़-गंगानगर में किसानों के धरने के चलते नहर में पानी की आवक आधी रह गई है. डीडवाना-कुचामन जिले की अधिकांश पेयजल योजनाएं इसी नहर पर निर्भर हैं. नहर में पानी कम आने से जलदाय विभाग की टंकियां नहीं भर पा रही हैं, जिसके चलते पूरे जिले में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है.
नोखा दैय्या डैम में बचा सिर्फ 7 दिन का पानी: अधिशाषी अभियंता अजीत सिंह ने बताया- डीडवाना-कुचामन जिले को पानी सप्लाई करने वाले बीकानेर के नोखा दैय्या डैम में आमतौर पर 28 दिन का पानी रिजर्व रहता है, लेकिन पंजाब सरकार की कटौती से अब सिर्फ 7 दिन का पानी बचा है. पहले जिले के लिए रोजाना 300 से 400 एमएलडी पानी सप्लाई होता था, जो घटकर 200 एमएलडी रह गया है, जिससे 8 कस्बे और 785 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
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पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग: जल संकट से डीडवाना में सप्लाई का अंतराल 4-5 दिन से बढ़कर 8-10 दिन हो गया है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए. इससे लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मजबूरी में महंगे टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं. लोगों ने जलदाय विभाग से नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.
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जल संकट पर कांग्रेस का सरकार पर हमला: मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार को आमजन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं, वो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है. वहीं, इस संकट से निपटने के लिए नहर विभाग के अधिकारी उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सप्लाई रिस्टोर कराने में जुटे हैं और लोगों से पानी का उपयोग मितव्ययता से करने और विभाग का सहयोग करने की अपील की है.
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