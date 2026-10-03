डीडवाना-कुचामन में नेटबॉल छात्रा प्रतियोगिता का समापन, चार विद्यार्थियों का चकबॉल में राष्ट्रीय टीम में चयन
जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा- हार से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए.
Published : October 3, 2026 at 4:20 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले में 70वीं राज्य स्तरीय नेट बॉल छात्रा प्रतियोगिता-2026 का शनिवार को समापन हुआ. पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित बालिका नेटबॉल के अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में प्रदेशभर से 80 से अधिक टीमों की 1100 से ज्यादा छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में मेजबान डीडवाना-कुचामन टीम ने अंडर-19 वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय खिताब अपने नाम किया जबकि अंडर-17 वर्ग में हनुमानगढ़ की टीम विजेता रही. प्रतियोगिता का आयोजन 28 सितंबर से किया जा रहा था. वहीं, मीठड़ी रोड स्थित 7 डेज स्मार्ट एकेडमी के चार विद्यार्थियों कृष चौधरी, संदीप यादव, पूरब और ओजस्विन का चकबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है. चारों विद्यार्थी 5 अक्टूबर को गुवाहाटी, असम के लिए रवाना होंगे.
हार से सीख लेकर आगे बढ़ें खिलाड़ी: समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलने पर खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए. हार से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए.
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समय गंवाने के बजाय युवाओं को मैदान में पसीना बहाना चाहिए: जिला खेल अधिकारी डॉ. राजेश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान के बाद युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है. आज खेलों के माध्यम से भी युवा अपना करियर बना सकते हैं. उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए नियमित खेल जरूरी है. मोबाइल में समय गंवाने के बजाय युवाओं को मैदान में पसीना बहाना चाहिए.
विजेता खिलाड़ियों ने सफलता का श्रेय कोच को दिया: प्रतियोगिता में विजेता टीम की खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और शारीरिक शिक्षकों को दिया. खिलाड़ियों ने कहा- प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अंतिम मुकाबले तक उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन किया और टीम भावना के साथ खेलते हुए सफलता हासिल की. उन्होंने अन्य युवाओं को भी खेलों से जुड़ने का संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल बेहद जरूरी हैं.
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अंडर-19 में डीडवाना-कुचामन और अंडर-17 में हनुमानगढ़ बना चैंपियन: पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक एवं प्रतियोगिता के आयोजक बजरंग सिंह राठौड़ ने बताया कि अंडर-19 वर्ग में मेजबान डीडवाना-कुचामन टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि हनुमानगढ़ की टीम दूसरे और भीलवाड़ा की टीम तीसरे स्थान पर रही. वहीं अंडर-17 वर्ग में हनुमानगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया, गंगानगर दूसरे और भीलवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा. राठौड़ ने सभी टीमों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया. डीडवाना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और ऐसे आयोजनों से बालिका खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को राज्य स्तर पर प्रदर्शित करने का बेहतर मंच मिलता है.
समापन समारोह में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह देथा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रूपाराम पिंडार, जिला खेल अधिकारी डॉ. राजेश चौधरी, उपसभापति हरीश मोदी, भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह, पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के चेयरमैन बजरंग सिंह एवं रणजीत सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे.
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7 डेज स्मार्ट एकेडमी के चार विद्यार्थियों का चकबॉल में राष्ट्रीय टीम में चयन: मीठड़ी रोड स्थित 7 डेज स्मार्ट एकेडमी सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चार विद्यार्थियों का चकबॉल खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है. चयनित विद्यार्थियों में कृष चौधरी (कक्षा 9), संदीप यादव (कक्षा 11 आर्ट्स), पूरब (कक्षा 11 साइंस) और ओजस्विन (कक्षा 11 साइंस) शामिल हैं. चारों विद्यार्थी 5 अक्टूबर को गुवाहाटी, असम के लिए रवाना होंगे, जहां 8 से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर की चकबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी.
परिवार-अभिभावकों में खुशी का माहौल: कोच अक्षय कुमार तंवर ने बताया कि विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास, अनुशासन एवं कड़ी मेहनत के साथ प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया है. विद्यार्थियों के चयन से विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों में खुशी का माहौल है.
अभिभावकों को बधाई दी: विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर लकी गौर ने कहा कि विद्यालय बच्चों को शिक्षा के साथ खेल एवं अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहा है. विद्यालय प्रबंधन ने चारों विद्यार्थियों, अभिभावकों को बधाई दी तथा कोच अक्षय कुमार तंवर के प्रयासों की सराहना की.
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