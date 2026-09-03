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डीडवाना-कुचामन में सड़क हादसा: दो कारों की टक्कर में एक की मौत, 14 घायल

डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामनसिटी में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिजोट और घाटवा गांवों के बीच दो कारों में आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

चितावा थाना के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा चितावा थाना क्षेत्र के जिजोट और घाटवा के बीच हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

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खाटू श्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु: हेड कांस्टेबल ने बताया कि कार सवार लोग खाटू श्यामजी के दर्शन कर वापस कुचामनसिटी लौट रहे थे. इसी दौरान सीकर की ओर से आ रही दूसरी कार से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में चेनाराम कुमावत (20) पुत्र पेमाराम की मौके पर ही मौत हो गई. सभी गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.