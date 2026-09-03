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डीडवाना-कुचामन में सड़क हादसा: दो कारों की टक्कर में एक की मौत, 14 घायल

दो कारों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 14 श्रद्धालु घायल हो गए.

अस्पताल पहुंचे राजस्व मंत्री
अस्पताल पहुंचे राजस्व मंत्री (ETV Bharat Deedwana)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 8:43 PM IST

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डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामनसिटी में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिजोट और घाटवा गांवों के बीच दो कारों में आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

चितावा थाना के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने बताया कि हादसा चितावा थाना क्षेत्र के जिजोट और घाटवा के बीच हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

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खाटू श्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु: हेड कांस्टेबल ने बताया कि कार सवार लोग खाटू श्यामजी के दर्शन कर वापस कुचामनसिटी लौट रहे थे. इसी दौरान सीकर की ओर से आ रही दूसरी कार से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में चेनाराम कुमावत (20) पुत्र पेमाराम की मौके पर ही मौत हो गई. सभी गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अस्पताल पहुंचे राजस्व मंत्री, घायलों का जाना हाल: दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी तुरंत राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और एक-एक मरीज से संवाद कर हादसे की जानकारी ली.

राजस्व मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. उन्होंने घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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