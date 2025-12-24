ETV Bharat / state

डीडवाना-कुचामन पुलिस ने बरामद किए चोरी और गुम हुए 130 मोबाइल, इनकी कीमत 39 लाख रुपए

बरामद मोबाइल के साथ एसपी तोमर ( ETV Bharat Kuchaman City )