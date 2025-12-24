डीडवाना-कुचामन पुलिस ने बरामद किए चोरी और गुम हुए 130 मोबाइल, इनकी कीमत 39 लाख रुपए
CEIR पोर्टल पर दर्ज चोरी और गुम मोबाइल को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने विशेष अनुसंधान किया.
Published : December 24, 2025 at 3:45 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए 130 मोबाइल बरामद किए. इनकी बाजार कीमत लगभग 39 लाख रुपए बताई जा रही है. ये मोबाइल राजस्थान समेत कई राज्यों से बरामद किए गए. पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने इन्हें एसपी कार्यालय में उनके मालिकों को सुपुर्द किया.
एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि अभियान में CEIR पोर्टल पर दर्ज चोरी और गुम मोबाइल को ट्रेस करने के लिए पुलिस टीमों ने विशेष अनुसंधान किया. मोबाइल फोन को ट्रेस करने की कार्रवाई की. पूर्व में भी 500 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे जा चुके हैं. गुम व चोरी 130 मोबाइल बरामद कर आज उनके मालिकों को सौंपे. अपने मोबाइल वापस पाकर लोग खुश नजर आए.
एसपी ने बताया कि केंद्रीय इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल दूरसंचार विभाग का नागरिक केंद्रित पोर्टल है. यह पोर्टल मोबाइल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबरों का इस्तेमाल कर प्रबंधन और ट्रैक करने को बनाया गया है. अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो वह आईएमईआई नंबरों को इस पोर्टल पर इंद्राज कर बंद करा सकता है. संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवा CEIR पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन का नंबर भी ब्लॉक करवा सकते हैं. गुम मोबाइल बरामद होने पर उसके मालिक की ओर से CEIR पोर्टल पर आईएमइआई नंबर को अनब्लॉक करवाने की रिक्वेस्ट भेजी जाकर नंबर को पुन शुरू कराया जा सकता है.
