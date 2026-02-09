ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: पुलिस साइबर ठगी के दो बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

डीडवाना-कुचामन पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोहों का भंडाफोड़ किया. ऑनलाइन ठगी से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार.

ठगों से जब्त मोबाइल और सामान
ठगों से जब्त मोबाइल और सामान (ETV Bharat kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में पुलिस ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. दोनों घटनाओं में पुलिस ने शातिर गिरोहों का पर्दाफाश किया, जिनमें भोले-भाले लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर कर अवैध तरीके से निकाल ली जाती थी.

साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़: गच्छीपुरा थाना पुलिस ने सोमवार को झलामलिया गांव में अनिल गरवा के घर पर छापेमारी कर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया. एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया के अनुसार, पुलिस ने तीन आरोपियों सुनील डसानिया उर्फ सोनू डसानिया, महेंद्र सरेडिया और रघुवीर पंडेल को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 44 एंड्राइड मोबाइल फोन, 82 एटीएम कार्ड, 9 लैपटॉप, 1 टेबलेट मोबाइल, 22 बैंक पासबुक, 6 चेक बुक, 2 बायोमेट्रिक मशीन, 5 सिम कार्ड और लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के अन्य सामान जब्त किए.

थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि यह गिरोह इसी घर को ठिकाना बनाकर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग का संचालन कर रहा था. आरोपी भोले-भाले लोगों को पैसे के लालच में उनके बैंक खाते किराए पर लेते थे. इन खातों में साइबर ठगी से प्राप्त राशि डलवाकर डिपॉजिट और विदड्रॉल करते थे. इस धोखाधड़ी से झलामलिया गांव के अलावा आसपास के कई गांवों के लोग प्रभावित हुए. मामले में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच परबतसर थाना अधिकारी सुमन बुंदेला को सौंपी गई है.

साइबर सिंडिकेट पर शिकंजा: कुचामन सिटी पुलिस ने एक वांछित इनामी अपराधी और साइबर अपराध नेटवर्क के मुख्य सरगना विकास कड़वा को गिरफ्तार किया. थाना प्रभारी सतपाल चौधरी के अनुसार, आरोपी पिछले करीब पांच महीने से फरार था और डीडवाना जिले में सक्रिय साइबर नेटवर्क का मास्टरमाइंड था. पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा और वृताधिकारी मुकेश चौधरी की भूमिका रही. गिरफ्तारी पर पहले 2000 रुपये का इनाम घोषित था.

प्रकरण की शुरुआत 12 अगस्त 2025 को हुई, जब बुड़सू चौराहे के पास USDT लेन-देन की सूचना पर पुलिस ने तीन आरोपियों हरेन्द्र गोदारा, मनीष मुवाल और सुनिल प्रजापत को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 11 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक, 3 बैंक पासबुक, 1 कियोस्क कार्ड और 30 हजार रुपये नकद बरामद हुए. जांच में पता चला कि ये बैंक खाते देशभर से साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़े थे.

आरोपी युवाओं को पार्ट-टाइम जॉब- कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खुलवाते थे और एटीएम, सिम, चेकबुक, UPI कंट्रोल अपने पास ले लेते थे. ठगी की राशि इन खातों में डलवाकर ई-मित्र कियोस्क, चेकबुक या एटीएम से निकालते थे. मोबाइल में टेलीग्राम के जरिए USDT लेन-देन मिला, जिसे वे ऊंचे दामों पर बेचते थे. मुख्य सरगना विकास कड़वा ऐशो-आराम की जीवनशैली दिखाकर अन्य युवाओं को अपराध की ओर खींचता था. फिलहाल उससे गहन पूछताछ जारी है.

