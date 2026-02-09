ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: पुलिस साइबर ठगी के दो बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

ठगों से जब्त मोबाइल और सामान ( ETV Bharat kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में पुलिस ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. दोनों घटनाओं में पुलिस ने शातिर गिरोहों का पर्दाफाश किया, जिनमें भोले-भाले लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर कर अवैध तरीके से निकाल ली जाती थी. साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़: गच्छीपुरा थाना पुलिस ने सोमवार को झलामलिया गांव में अनिल गरवा के घर पर छापेमारी कर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया. एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया के अनुसार, पुलिस ने तीन आरोपियों सुनील डसानिया उर्फ सोनू डसानिया, महेंद्र सरेडिया और रघुवीर पंडेल को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 44 एंड्राइड मोबाइल फोन, 82 एटीएम कार्ड, 9 लैपटॉप, 1 टेबलेट मोबाइल, 22 बैंक पासबुक, 6 चेक बुक, 2 बायोमेट्रिक मशीन, 5 सिम कार्ड और लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के अन्य सामान जब्त किए. थाना अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि यह गिरोह इसी घर को ठिकाना बनाकर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग का संचालन कर रहा था. आरोपी भोले-भाले लोगों को पैसे के लालच में उनके बैंक खाते किराए पर लेते थे. इन खातों में साइबर ठगी से प्राप्त राशि डलवाकर डिपॉजिट और विदड्रॉल करते थे. इस धोखाधड़ी से झलामलिया गांव के अलावा आसपास के कई गांवों के लोग प्रभावित हुए. मामले में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच परबतसर थाना अधिकारी सुमन बुंदेला को सौंपी गई है.