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नावां पुलिस का बड़ा एक्शन, साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 5 युवक गिरफ्तार, 2 कार जब्त

पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. पांच युवकों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल और दो स्कॉर्पियो कारें जब्त की.

Cyber ​​Fraud Gang
एसपी ऑफिस, डीडवाना- कुचामन (ETV Bharat Kuchaman city)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
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डीडवाना-कुचामन: जिले की नावां पुलिस ने साइबर ठगी पर लगाम कसते हुए बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेंद्र सिंह, महेश कुमार, दीपक, राजेश ढाका और राजेश के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और दो स्कॉर्पियो कारें भी जब्त की हैं.

पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि घटना तब सामने आई जब नावां थाने के एएसआई परमा राम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में लैपटॉप और मोबाइल के साथ व्यस्त इन युवकों को देखा. पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें थाने ले जाया गया. गहन पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी युवक एक संगठित गिरोह बनाकर साइबर ठगी की वारदातें अंजाम दे रहे थे.

ठगों से पुलिस ने स्कॉर्पियो कार जब्त की
ठगों से पुलिस ने स्कॉर्पियो कार जब्त की (ETV Bharat Kuchaman city)

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ऐसे करते थे ठगी: आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक विज्ञापन तैयार करते थे. इनमें लॉटरी जीतने, गेम, नौकरी, लोन, निवेश या सस्ते सामान का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता था. शिकार के जाल में फंसने वाले व्यक्ति से विभिन्न बहानों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते थे. कई मामलों में फर्जी लिंक भेजकर भी लोगों को ठगा जाता था. पुलिस उपअधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान गिरोह के बड़े नेटवर्क और अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है. पुलिस इस गिरोह का नेटवर्क किन-किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है, इसकी भी जांच कर रही है.

अधिकारियों ने की अपील: एएसपी विमल सिंह नेहरा ने युवाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, “जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ता चुनने वाले अंत में कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं. ऐसे रास्ते न सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, बल्कि परिवार और समाज में बदनामी भी लाते हैं. युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए और साइबर ठगी जैसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए.” वहीं, पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी प्रलोभन वाले विज्ञापन या संदिग्ध लिंक पर भरोसा न करें. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग डिटेल्स या व्यक्तिगत जानकारी कभी साझा न करें.

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