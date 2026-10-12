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डीडवाना-कुचामन में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी की यात्रा में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 शातिर चोर अजमेर से गिरफ्तार

आरोपियों से 10 फोन और नकदी बरामद ( Etv Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन:परबतसर में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी की यात्रा के दौरान भीड़ में मोबाइल और नकदी चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ा है. परबतसर थाना पुलिस ने सोमवार को गैंग के 4 शातिर आरोपियों को अजमेर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. थानाधिकारी सुमन बुन्देला ने बताया कि 7 अक्टूबर को विधायक की यात्रा के दौरान भीड़ में लोगों के मोबाइल फोन और नकदी चोरी होने की शिकायतें मिली थीं.