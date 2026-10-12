डीडवाना-कुचामन में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी की यात्रा में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 शातिर चोर अजमेर से गिरफ्तार
थानाधिकारी सुमन बुन्देला ने बताया- वार्ड नंबर 2 निवासी राघव शर्मा ने 8 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दी थी.
Published : October 12, 2026 at 7:22 PM IST
डीडवाना-कुचामन:परबतसर में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी की यात्रा के दौरान भीड़ में मोबाइल और नकदी चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ा है. परबतसर थाना पुलिस ने सोमवार को गैंग के 4 शातिर आरोपियों को अजमेर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. थानाधिकारी सुमन बुन्देला ने बताया कि 7 अक्टूबर को विधायक की यात्रा के दौरान भीड़ में लोगों के मोबाइल फोन और नकदी चोरी होने की शिकायतें मिली थीं.
पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों गिरफ्तार किया: थानाधिकारी आगे ने बताया- वार्ड नंबर 02 निवासी राघव शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा ने 8 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट पर थाना परबतसर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल के आसपास और आरोपियों के संभावित ठहराव और आवागमन के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर अजमेर से दस्तयाब किया. मामले में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को रूपनगढ़ रोड पर बालाजी मंदिर के पास से निरूद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड, नागौर के समक्ष पेश किया गया.
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10 मोबाइल और 40 हजार से ज्यादा नकदी बरामद: थानाधिकारी सुमन बुन्देला ने बताया-आरोपियों से चोरी किए गए 10 मोबाइल फोन और 40,850 रुपए नकद बरामद किए हैं. वारदात में प्रयुक्त कार को भी डिटेन किया गया है. पुलिस के अनुसार मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान जारी है.पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है.
ये हैं गिरफ्तार आरोपी:पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मोहित सोनी (22) निवासी नई दिल्ली, उमेश खटीक (22) निवासी एटा उत्तर प्रदेश, शरीफ कुरैशी (34) निवासी नई दिल्ली और इमरान तेली (27) निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश शामिल हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है.
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