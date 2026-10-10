विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: नवोदय विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सेमिनार, विशेषज्ञ बोले-तनाव होने पर इसे छिपाएं नहीं, मदद लें
डॉ. सुरेंद्र कुमार जिलोया ने कहा-पढ़ाई के दौरान तनाव महसूस होना सामान्य है, लेकिन इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए.
Published : October 10, 2026 at 1:59 PM IST
डीडवाना-कुचामन: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कुचामन के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष जागरूकता सेमिनार आयोजित हुआ. आजकल बच्चों में पढ़ाई के दबाव, मोबाइल की लत और भविष्य की चिंता से तनाव बढ़ रहा है. इसी को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए. चिकित्सकों ने कहा- तनाव होने पर इसे छिपाएं नहीं, मदद लें. रोजाना योग, खेलकूद, सकारात्मक सोच और मोबाइल का कम इस्तेमाल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है.
तनाव को खुद पर हावी न होने दें: सेमिनार में कुचामन के राजकीय जिला चिकित्सालय मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेंद्र कुमार जिलोया ने कहा- पढ़ाई के दौरान तनाव महसूस होना सामान्य है, लेकिन इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए. विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ पर्याप्त आराम, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए. कोई मानसिक परेशानी हो तो उसे छिपाने या अकेले सहने के बजाय परिवार, शिक्षकों या विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए.
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अंकों की होड़ में सेहत न भूलें, मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करें: डॉ. जिलोया ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अच्छे अंक लाने की होड़ में अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को नजरअंदाज न करें. मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही करें और अपना समय स्क्रीन पर बिताने के बजाय पढ़ाई, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं. नियमित योग और खेलों से शरीर फिट रहता है और तनाव कम होता है.
स्वच्छता और सजगता पर दिया जोर: सेमिनार के दौरान विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका डॉ. जिलोया ने सरल भाषा में जवाब देकर समाधान किया. इस मौके पर राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉ. गौरव राजावत ने मोबाइल के अधिक उपयोग, तनाव और संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी. उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया. विशेषज्ञों ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पर्याप्त आराम, शारीरिक गतिविधियां और मानसिक सुकून भी जरूरी है.
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विद्यार्थियों ने सराहा कार्यक्रम, दिया स्वस्थ जीवन का संदेश: सेमिनार में विद्यार्थियों ने कहा-कार्यक्रम से उन्हें समझ आया कि पढ़ाई के दबाव के बीच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है. उन्होंने अन्य विद्यार्थियों से योग करने, खेलों में भाग लेने, मोबाइल का सदुपयोग करने और परेशानी होने पर परिजनों व शिक्षकों से बात करने की अपील की.
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