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विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: नवोदय विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सेमिनार, विशेषज्ञ बोले-तनाव होने पर इसे छिपाएं नहीं, मदद लें

नवोदय विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सेमिनार ( Etv Bharat Didwana Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कुचामन के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष जागरूकता सेमिनार आयोजित हुआ. आजकल बच्चों में पढ़ाई के दबाव, मोबाइल की लत और भविष्य की चिंता से तनाव बढ़ रहा है. इसी को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए. चिकित्सकों ने कहा- तनाव होने पर इसे छिपाएं नहीं, मदद लें. रोजाना योग, खेलकूद, सकारात्मक सोच और मोबाइल का कम इस्तेमाल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है.