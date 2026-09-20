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डीडवाना-कुचामन: 6 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद

कोर्ट ने 29 गवाहों और 47 दस्तावेजों के आधार पर सुनाया फैसला, धारा 302/120बी और 307/120बी में दोषी करार.

District and Sessions Court
जिला एवं सेशन न्यायालय (ETV Bharat Didwana Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
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डीडवाना-कुचामन: मौलासर थाना क्षेत्र के चर्चित जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा की अदालत ने 4 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने चारों दोषियों को धारा 302/120बी के तहत आजीवन कारावास और धारा 307/120बी के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यह मामला मौलासर थाने की एफआईआर संख्या 97/2019 से जुड़ा है. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाहों के बयान और 47 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे.

इन चार अभियुक्तों को हुई सजा: लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि न्यायालय ने रामूराम पुत्र दूलाराम निवासी ढिगारिया, रेखाराम पुत्र मोहनराम निवासी प्यावा, सुनील पुत्र जगजीवनराम निवासी प्यावा और रामी देवी पत्नी रामनिवास निवासी अलखपुरा को दोषी ठहराया है. अदालत ने धारा 307/120बी आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं, धारा 302/120बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास, जो 20 साल से कम नहीं होगा, और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने पर 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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लोक अभियोजक ने रखा अभियोजन पक्ष: सरकार की ओर से मामले में लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की. अभियुक्त रेखाराम की ओर से एडवोकेट शिवभगवान चौधरी, रामी देवी की ओर से एडवोकेट जयवीर सिंह राठौड़, सुनील डोडवाड़िया की ओर से एडवोकेट केशव ओझा और रामूराम की ओर से एडवोकेट महेन्द्र सिंह खिलरी ने पैरवी की.

लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए. 29 गवाहों और 47 दस्तावेजों/प्रदर्शों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना मामला प्रभावी ढंग से रखा. न्यायालय ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए धारा 302/120बी में आजीवन कारावास और धारा 307/120बी में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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