ETV Bharat / state

कुचामन में सड़क हादसा: ROB पर बैरिकेडिंग से टकराई पिकअप, 2 युवकों की दर्दनाक मौत

मौलासर से पुष्कर जा रही पिकअप कैंपर बैरिकेडिंग से टकराई, जिससे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

घायल को अस्पताल मे किया गया भर्ती
घायल को अस्पताल मे किया गया भर्ती (ETV Bharat Deedwana)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना-परबतसर रोड पर शनिवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां मंगलाना रेलवे ओवरब्रिज पर एक पिकअप कैंपर गाड़ी बड़े वाहनों को रोकने के लिए लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग से टकरा गई. इस हादसे में कैंपर के पिछले हिस्से में खड़े दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी सवार बेड़वा (मौलासर) के रहने वाले थे और धार्मिक यात्रा पर पुष्कर जा रहे थे.

कैंपर के पीछे खड़े थे युवक: परबतसर थाना के सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कैंपर गाड़ी में 4 महिलाएं और 4 पुरुष सवार थे. इनमें से तीन युवक कैंपर के पिछले हिस्से में खड़े थे. रास्ते में मंगलाना ROB पर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी. रफ्तार तेज होने के कारण पीछे खड़े युवक सीधे उस लोहे के एंगल की चपेट में आ गए. हादसे के बाद ड्राइवर आनन-फानन में घायलों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां से उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया.

सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह (ETV Bharat Deedwana)

इसे भी पढ़ें- बारां में दर्दनाक हादसा: मध्य प्रदेश से मजदूरी करने आए परिवार की तीन बेटियों की करंट लगने से मौत

मृतकों और घायलों की पहचान: एसआई के अनुसार हादसे का शिकार हुए लोग बेड़वा (मौलासर) के निवासी हैं. मृतकों के नाम विकास (18 वर्ष) पुत्र बालाराम, निवासी- बेड़वा और दुर्गराम (21 वर्ष) पुत्र नारायणराम, निवासी- बेड़वा हैं. वहीं हादसे में गंभीर घायल जयसिंह (21 वर्ष) को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च इलाज के लिए रेफर किया गया है. गाड़ी में सुशीला कंवर और गीता देवी सहित अन्य महिलाएं भी सवार थीं, जो सुरक्षित बताई जा रही हैं. दोनों मृतकों के शव राजकीय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

TAGGED:

MANGLANA ROB ACCIDENT
डीडवाना कुचामन में सड़क हादसा
बैरिकेडिंग से टकराई पिकअप
MAKRANA PARBATSAR ROAD ACCIDENT
KUCHAMAN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.