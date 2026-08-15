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कुचामन में सड़क हादसा: ROB पर बैरिकेडिंग से टकराई पिकअप, 2 युवकों की दर्दनाक मौत

डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना-परबतसर रोड पर शनिवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां मंगलाना रेलवे ओवरब्रिज पर एक पिकअप कैंपर गाड़ी बड़े वाहनों को रोकने के लिए लगाई गई लोहे की बैरिकेडिंग से टकरा गई. इस हादसे में कैंपर के पिछले हिस्से में खड़े दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी सवार बेड़वा (मौलासर) के रहने वाले थे और धार्मिक यात्रा पर पुष्कर जा रहे थे.

कैंपर के पीछे खड़े थे युवक: परबतसर थाना के सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कैंपर गाड़ी में 4 महिलाएं और 4 पुरुष सवार थे. इनमें से तीन युवक कैंपर के पिछले हिस्से में खड़े थे. रास्ते में मंगलाना ROB पर भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी. रफ्तार तेज होने के कारण पीछे खड़े युवक सीधे उस लोहे के एंगल की चपेट में आ गए. हादसे के बाद ड्राइवर आनन-फानन में घायलों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां से उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया.