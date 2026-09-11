ETV Bharat / state

मकराना में फर्जी वोटिंग के विवाद में कांग्रेस-निर्दलीय समर्थकों में हिंसक झड़प, 4 घायल

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि लात-घूंसे चलने लगे और मारपीट हिंसक संघर्ष में बदल गई.

Police deployed after clash
विवाद के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat Makrana)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डीडवाना-कुचामन: जिले में नगरीय निकाय चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ. इस बीच मकराना नगर परिषद क्षेत्र में देर शाम बड़ा बवाल हो गया. वार्ड 12 के मतदान केंद्र के बाहर निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद हयात भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहीम सिसोदिया के समर्थकों में फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि लात-घूंसे चलने लगे और मारपीट हिंसक संघर्ष में बदल गई.

4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती: इस झड़प में अब्दुल रशीद भाटी, मोहम्मद फुरकान, फरहान अहमद और मोहम्मद अकरम घायल हो गए. चारों को मकराना के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे वहां भीड़ की स्थिति बन गई. वृताधिकारी विक्की नागपाल ने बताया कि फर्जी वोट को लेकर झगड़ा हुआ था. इस संबंध में अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही है. घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है.

पढ़ें: बीकानेर निकाय चुनाव: 6 नगर पालिकाओं के 234 केंद्रों पर मतदान, डीएम-एसपी रख रहे पैनी नजर

अस्पताल पहुंचे अधिकारी, दो मुकदमे दर्ज: सूचना पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट और सीओ विक्की नागपाल पुलिस अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से घटना की जानकारी ली. भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर अस्पताल परिसर को खाली कराया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया.

दूसरे चरण में जिले के मकराना नगर परिषद, नावां, परबतसर और छोटी खाटू नगर पालिका क्षेत्रों में वोटिंग हुई. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रहीं और बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों की टीमों ने भी लगातार निगरानी बनाए रखी. पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के बीच जिले के चारों निकायों में मतदान संपन्न हुआ.

TAGGED:

MAKRANA WARD 12 CLASH
MAKRANA FAKE VOTING DISPUTE
MAKRANA ELECTION VIOLENCE
LOCAL BODY ELECTIONS 2026
MAKRANA NAGAR PARISHAD CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.