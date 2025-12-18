अपना घर आश्रम : झारखंड के कृष्णा को मिला उनका परिवार, बेटे के गले लग फफक-फफककर रो पड़े
अपना घर आश्रम एक और व्सक्ति को उसके बिछड़े परिवार से मिलाने का साक्षी बना. पढ़िए...
Published : December 18, 2025
Updated : December 18, 2025 at 9:42 AM IST
कुचामनसिटी : कुचामनसिटी के 'अपना घर आश्रम' में एक बाप-बेटे का मिलन हुआ. 6 माह से अपने परिवार से बिछड़े झारखंड के कृष्णा को उनके बेटे और भाई लेने पहुंचे तो वो फफक-फफककर रोने लगे. इसके बाद आश्नम ने सहायता राशि और ट्रेन की टिकट करवाकर गुरुवार को कृष्णा को उसके परिवार के साथ रवाना किया.
गलत ट्रेन में बैठ आ गए राजस्थान : अपना घर आश्रम के सदस्य सम्पत सोमानी ने बताया कि झारखंड के पलामू जिले के डाल्टनगंज थाने के सुआ गांव के कृष्णा भुइयां 6 माह पहले अपने परिवार से बिछड़े गए थे. पढ़े-लिखे नहीं होने और जानकारी नहीं होने के कारण कृष्णा गलत ट्रेन में बैठकर राजस्थान पहुंच गए. 15 दिन पहले वे नावां में भी लावारिस घूमते हुए देखे गए थे. 11 दिसंबर को अपना घर आश्रम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लावारिस हालत में मेगा हाईवे पर इधर-उधर भटक रहा है. सूचना देने वाले सुरेश जाजड़ा खुद ही कृष्णा को आश्रम लेकर आ गए.
सोशल मीडिया से परिवार का पता चला : आश्रम में आने के बाद कृष्णा से काउंसलिंग की गई तो उन्होंने अपना गांव झारखंड के पलामू जिला बताया. इसके बाद आश्रम संचालन समिति के लोग कृष्णा भुइयां को उसके परिवार से मिलाने के लिए प्रयास में जुट गए. इस दौरान मुंडघसोई निवासी समाजसेवी महेंद्र पारीक व गौसेवक रवि भार्गव ने अपने स्तर पर कृष्णा भुइयां के परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया. सोशल मीडिया के माध्यम से कृष्णा भुइयां के परिजनों का पता भी चल गया.
परिजनों को कृष्णा के कुचामनसिटी में होने की सूचना दी गई, जिसके बाद कृष्णा भुइयां के बेटे नेपाली भुइयां और छोटे भाई उनको लेने कुचामन स्थित आश्रम में पहुंचे. अपने परिवार को देखकर कृष्णा भावुक हो गए और गले मिलकर फफक-फफककर रोने लगे. कृष्णा भुइयां के बेटे नेपाली भुइयां ने आश्रम संचालन समिति का आभार जताया और कहा कि आज के दौर में बिछड़े हुए परिजनों को मिलाने का नेक काम सबके लिए मिसाल है. इसके बाद आश्रम ने कृष्णा व उनके परिजनों को सहायता राशि दी. साथ ही ट्रेन की 4 टिकट करवाकर गुरुवार को गांव के लिए रवाना किया गया.