डीडवाना-कुचामन का वो धाम जहां चोरों के आने पर आवाज लगाती थी माता, 20 दिन के सूखे के बाद 2 घंटे में हुई थी बारिश
शिव सागर तालाब के किनारे बसा है आस्था का केंद्र, वर्ष 1858 के अकाल से जुड़ी है मान्यता
Published : October 19, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:24 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के ग्राम चौसला के पास स्थित लूणवां गांव में शिवसागर तालाब की पाल पर बना बाकळ माता का प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर आज भी ग्रामीणों की आस्था से जुड़ा हुआ है. नवरात्र महोत्सव के दौरान यहां भक्तों की आवाजाही बनी हुई है और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल है.
बारिश के लिए आज भी भोग लेकर आता है पूरा गांव: खेती-किसानी पर निर्भर इस क्षेत्र में मानसून का खास महत्व है. मान्यता है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने पर गांव के पुरुष और महिलाएं भोग की थाली सजाकर लोकगीत गाते हुए माता के दरबार में पहुंचते हैं और अच्छी बारिश की कामना करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि माता के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी होती है.
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20 दिन बाद दो घंटे में हुई थी झमाझम बारिश: श्रद्धालु ललिता वर्मा के अनुसार, एक बार मानसून के दौरान करीब 20 दिन तक बारिश नहीं हुई. इसके बाद मंदिर में भोग लगाकर प्रार्थना की गई. मान्यता के अनुसार करीब 2 घंटे बाद क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई. इस प्रसंग का उल्लेख आज भी गांव में किया जाता है.
पंच पीर बाबा मंदिर से आती थी अखंड ज्योत: पुजारी नवरत्न शास्त्री के अनुसार, पहले प्रतिदिन शाम को लूणवां से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित पंच पीर बाबा के मंदिर से अखंड ज्योत चलकर भोमियाजी मंदिर होते हुए बाकळ माता के दरबार तक पहुंचती थी. यह परंपरा क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों के बीच जुड़ी आस्था की याद दिलाती है.
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नवरात्र में सुख-समृद्धि की कामना: पुजारी नवरत्न शास्त्री के अनुसार, नवरात्र में लूणवां सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. मंदिर से जुड़ी लोककथाएं और परंपराएं क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
चोरों के आने पर आवाज लगाती थी माता, इसलिए कहलाई गांव की रक्षक देवी: पुजारी नवरत्न शास्त्री के अनुसार,बाकळ माता मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित लोककथा गांव की सुरक्षा से संबंधित है. पुराने समय में जब गांव में चोर घुसते थे, तब माता के आवाज लगाने की मान्यता थी. आवाज सुनकर ग्रामीण सतर्क हो जाते और चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाते थे. इसी लोककथा के चलते माता को गांव की रक्षक देवी के रूप में विशेष पहचान मिली. यह कथा आज भी बुजुर्गों की जुबानी नई पीढ़ी तक पहुंच रही है.
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अकाल में बाकळों के भोग से पड़ा मंदिर का नाम: पुजारी नवरत्न शास्त्री के अनुसार, मंदिर के नाम के पीछे भी ग्रामीण जीवन से जुड़ी मान्यता प्रचलित है. पुराने समय में आर्थिक तंगी के कारण कई परिवारों के लिए अनाज जुटाना मुश्किल था. ऐसे में श्रद्धालु माता को बाकळों का भोग लगाते थे. इसी परंपरा से मंदिर का नाम बाकळ माता पड़ने की मान्यता है. ग्रामीण साल 1858 के अकाल से जुड़ी एक कथा भी सुनाते हैं. उस समय क्षेत्र में भुखमरी जैसे हालात बन गए थे. लोगों ने माता के दरबार में बाकळों का भोग लगाकर प्रार्थना की और मान्यता है कि इसके बाद खारड़ा तालाब पानी से लबालब भर गया. ग्रामीण इसे कठिन समय में आस्था और सामूहिक विश्वास का प्रतीक मानते हैं.
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