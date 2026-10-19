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डीडवाना-कुचामन का वो धाम जहां चोरों के आने पर आवाज लगाती थी माता, 20 दिन के सूखे के बाद 2 घंटे में हुई थी बारिश

बाकळ माता ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले के ग्राम चौसला के पास स्थित लूणवां गांव में शिवसागर तालाब की पाल पर बना बाकळ माता का प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर आज भी ग्रामीणों की आस्था से जुड़ा हुआ है. नवरात्र महोत्सव के दौरान यहां भक्तों की आवाजाही बनी हुई है और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल है.