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डीडवाना में बालिका नेटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, बाड़मेर में बेसबॉल-सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

प्रतियोगिता में 500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ( ETV Bharat Barmer )

डीडवाना-कुचामन/बाड़मेर: डीडवाना-कुचामन के पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में 70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के तहत बालिका नेटबॉल स्पर्धा का भव्य शुभारंभ हुआ. प्रदेशभर से अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की 83 टीमों की लगभग 1000 बालिका खिलाड़ी 4 अक्टूबर तक दमखम दिखाएंगी. कुचामन से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय 37वीं अखिल भारतीय बेसबॉल-सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया, जिसमें 12 टीमों के करीब 500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.