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डीडवाना में बालिका नेटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, बाड़मेर में बेसबॉल-सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

डीडवाना में अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की 83 टीमों की लगभग 1000 बालिका खिलाड़ी 4 अक्टूबर तक दमखम दिखाएंगी.

500 players participated enthusiastically competition
प्रतियोगिता में 500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 8:36 PM IST

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डीडवाना-कुचामन/बाड़मेर: डीडवाना-कुचामन के पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में 70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के तहत बालिका नेटबॉल स्पर्धा का भव्य शुभारंभ हुआ. प्रदेशभर से अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की 83 टीमों की लगभग 1000 बालिका खिलाड़ी 4 अक्टूबर तक दमखम दिखाएंगी. कुचामन से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय 37वीं अखिल भारतीय बेसबॉल-सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया, जिसमें 12 टीमों के करीब 500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

83 टीमें डीडवाना पहुंची: प्रतियोगिता के आयोजक बजरंग सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में बालिका अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की कुल 83 टीमें डीडवाना पहुंची हैं. प्रतियोगिता का आयोजन 4 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिससे बालिका खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और उनमें खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी.

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खेल नगरी के नाम से पहचान रखता है डीडवाना: राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि डीडवाना प्रदेश में खेल नगरी के नाम से पहचान रखता है और यहां के खिलाड़ी फुटबॉल, बास्केटबॉल सहित कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर चुके हैं. ऐसे आयोजनों का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना को प्रोत्साहित करना है. वहीं, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बालिकाओं को बेहतर मंच मिलेगा.

The players were honored with the trophy.
खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा (ETV Bharat Didwana)

दौसा से टीमों को लेकर पहुंची प्रशिक्षक रेखा राजौरिया सहित अन्य प्रशिक्षकों ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया. इस मौके पर राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और रामकिशन खिचड़ अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

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बाड़मेर में मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया: बाड़मेर में लंगेरा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में चल रही 3 दिवसीय 37वीं अखिल भारतीय खेलकूद बेसबॉल और सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तर, मध्य व राजस्थान क्षेत्र की कुल 12 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दमखम दिखाया.अखिल भारतीय सॉफ्टबॉल संयोजक गिरीश सोनी एवं हरीश देवासी ने परिणाम घोषित किए, जिसमें कुल 12 में से 10 स्पर्धाओं में राजस्थान क्षेत्र ने प्रथम स्थान हासिल किया.

बेसबॉल में अंडर-14 बहिन वर्ग और अंडर-17 व अंडर-19 के दोनों वर्गों में राजस्थान प्रथम रहा, जबकि अंडर-14 भैया वर्ग में मध्य क्षेत्र विजेता रहा. सॉफ्टबॉल में अंडर-14 के दोनों वर्गों, अंडर-17 बहिन वर्ग और अंडर-19 के दोनों वर्गों में राजस्थान क्षेत्र प्रथम रहा, जबकि अंडर-17 भैया वर्ग में मध्य क्षेत्र ने बाजी मारी. प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त सभी विजेता और उपविजेताओं को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया. समापन समारोह में जिला समिति के संरक्षक भगवानदास मालू ने अध्यक्षता की. अखिल भारतीय खेलकूद पर्यवेक्षक शिवानंद सिंहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

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