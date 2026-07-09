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दीदी के गोठ: छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ और महिला सशक्तिकरण की मिसाल

जिले में अब तक 52000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. सरकार का प्रयास है ये मंच लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बने.

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दीदी के गोठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 9:38 PM IST

4 Min Read
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​कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में दीदी के गोठ कार्यक्रम एक सकारात्मक पहल है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत संचालित यह रेडियो आधारित कार्यक्रम है. जिसका प्रसारण गुरुवार को 2 बजे किया गया.

दीदी के गोठ कार्यक्रम

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का एक ऐसा मंच बने, जो न केवल उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़े बल्कि उनके भीतर छिपी उद्यमिता को भी नई दिशा दे. जिला पंचायत के सभा कक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान जिलेभर से अपने-अपने समूह से जुड़कर अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाली दीदियों को बुलाया गया था. कई दीदी ऐसी थीं, जिन्होंने लखपति बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. इस अवसर पर करतला, पाली और पोड़ी क्षेत्र में रहने वाली ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को जिला पंचायत सभाकक्ष में सम्मानित भी किया गया. इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह सहित जिला पंचायत के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने दीदी के गोठ कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण होते देखा और इसे सामूहिक रूप से सुना.

दीदी के गोठ (ETV Bharat)


स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का डिजिटल संवाद

​दीदी के गोठ' एक रेडियो प्रसारण है. जो स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का एक डिजिटल संवाद है. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठी महिलाएं एक-दूसरे के संघर्ष, सफलता की कहानियों, नवाचारों और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अनुभवों को साझा करती हैं. जिसका उद्देश्य महिलाओं को सूचनाओं से लैस करना और उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना है. सोमवार को इस कार्यक्रम के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं से अधिक उन महिलाओं की आवाज़ सुनाई देती हैं, जिन्होंने शून्य से शुरुआत कर अपने पैरों पर खड़ी होने का सफर तय किया है.


​सामूहिक रूप से एक दूसरे के सुने बहनों के अनुभव

कोरबा सहित पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान सामूहिक श्रवण सत्र आयोजित किए जाते हैं. महिलाएँ एक साथ बैठकर रेडियो सुनती हैं, जिससे उनमें आपसी सहयोग और सामुदायिक जुड़ाव की भावना प्रबल होती है. कार्यक्रम में बैंक लिंकेज, सूक्ष्म ऋण, बाजार की समझ, कृषि-पशुपालन और लघु उद्योग से जुड़ी तकनीकी जानकारियाँ सरल भाषा में दी जाती हैं.

दीदी के गोठ का 12व संस्करण है. सीएम विष्णु देव की यह एक का महत्वकांक्षी योजना है. सीएम का मानना है कि हमारी जो गांव गांव में माताएं, बहने रहती जो आदिवासी वर्ग से आती हैं, वह कैसे अपने आप को सुदृढ़ कर सकें. उनकी आर्थिक स्थिति कैसे संभल सके. इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है. सभी ने आज देखा है कि आज कितनी दीदी आज लखपति बन गई हैं. स्व सहायता समूह के माध्यम से आज इन सभी की संख्या पूरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और यह बहुत सुंदर पहल है: डॉ पवन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा


पहले हमने बकरी पालन से शुरूआत किया था. इसके बाद मध्याह्न भोजन भी बनाया. इसके साथ ही साथ हल्दी और मिर्च की पिसाई भी चालू की. छात्रावास और आश्रमों में इसकी सप्लाई शुरू की. खुद उगाकर खुद पीसते हैं. ताकि शुद्धता बरकरार रहे, राशन के समान के साथ ही हम लोगों को अभी रेडी तू इट का काम मिला है. समूह से जुड़ने से पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. मेरे पति राज मिस्त्री थे उसके साथ में मजदूरी का काम भी करती थी. बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम बहुत परेशान थे. समूह से जुड़ने के बाद हमने सिर्फ बचत तक ही सीमित थे. लेकिन जब बिहान की शुरुआत हुई, तब हमारी आय का जरिया बढ़ गया. हमने गांव में ग्राम संगठन भी बनाया हुआ है, जहां जिसमें 500 से अधिक महिलाएं हैं: रामकुंवर यादव, लखपति दीदी

बिहान योजना ने निभाई बड़ी भूमिका

लखपति दीदी रामकुंवर यादव कहती हैं कि ग्राम संगठन जो बना है उसमें मैं अध्यक्ष हूं. यहां पर हम सभी की मदद करते हैं. इस योजना से हम आर्थिक तौर पर भी सफल बन चुके हैं. रामकुंवर यादव कहती हैं कि बिहान योजना के बिना वो यहां तक नहीं पहुंच पातीं. समूह की कई महिलाएं आज लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल कर चुकी हैं.

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